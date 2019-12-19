Телефоны экстренных служб Бердска

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Телефоны экстренных служб, которые нужно знать каждому

Самая актуальная информация — у вас под рукой. Сэкономьте ваше время на поиски нужного телефона

Экстренные службы

Пожарная служба …………………………….. 01, с мобильного …………………………….. 101



Полиция …………………………………………. 02, с мобильного ………………………………. 102Скорая медицинская помощь ….. 03, 103 с мобильного ………. 103, 2-10-09, 2-13-28Аварийная служба газа ………………………………………………………….. 04, 20-660, 25-615Дежурный ГО и ЧС ……………………………………………………………………………….. 2-18-18Бердский поисково-спасательный отряд …………………………………………………. 2-41-88Диспетчер водоканала ……………………………………………………………………………. 5-05-17Дежурный узла связи …………………………………………………………………………….. 3-13-99Диспетчер по лифтам …………………………………………………………………………….. 2-14-77Диспетчер МУП КБУ …………………………………………………………………………….. 2-86-85ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ……………………………………………………… 112

Управляющие компании

МКУ УЖКХ ……………………………………………………………………………………… 4-00-11

ООО «ЖЭУ Вымпел», ГК «Вымпел-Сервис», УК «Вымпел+»,

УК «Монолит» ………………………… 2-00-94, диспетчерская ……………………. 2-25-57

УК «Лига» …………………………………………………………………………….. 8-913-472-72-80

УК «Альтернатива» ……………………………………………………………………………. 2-05-32

УК «Вербена» …………………………………………………………… 5-50-90, 8-913-783-73-30

УК «Гурман» …………… 5-50-06, 8-913-732-6075, диспетчерская ……………. 3-30-60

УК «ЖилКомСервис» ……………….. 3-57-70, диспетчерская ……………………. 3-63-33

ООО «Белокаменный» ………………………………………………… 6-09-96, 8-913-905-0332

УК «Прогресс» ……………. 5-50-06, 8-913-732-6075, диспетчерская ………… 3-30-60

УК «Сибирский Стандарт» ……………… 4-80-70, диспетчерская ……………… 4-25-96

УК «СКС» …………………………… 53-200, диспетчерская ………………………….. 5-44-00

УК «Уют» …………………………………………………………………. 2-04-50, 8-913-470-30-03

УК «Сибиряк-Сервис» …………………………………………………………………………. 5-61-31

УК «Жилстройсервис» …………………………………………………………………………. 5-61-11

УК «Центр» …………………………………………………………………………………………. 3-25-27

ПО «Кристалл» ………………………………………………………….. 6-11-12, 8-913-905-03-32

УК «СКС» ……………………………………….. 5-32-00, диспетчерская ……………… 5-44-00

Как вести себя в чрезвычайной ситуации

Во время непредвиденной ситуации вовремя успеть — значит спасти свою или чью-то жизнь.

1. По возможности сохраняйте спокойствие. Дышите глубоко. Наметьте план действий.

2. Вызовите экстренные службы. В момент чрезвычайной ситуации бывает, что начинается паника, поэтому нужные телефоны храните на видном месте или с документами.

3. Следуйте указаниям диспетчера. Действуйте быстро и четко.

4. Храните документы и ценные вещи в одном месте. Это нужно, если вам потребуется быстро покинуть квартиру и взять их собой.

5. Не создавайте условий, препятствующих или затрудняющих действия пожарных, спасателей, медиков.

Если случился пожар в квартире/доме

• Не паникуйте.

• Немедленно сообщите об этом в дежурную службу МЧС по телефону 01, укажите точное место пожара, наличие в здании людей.

• На начальной стадии попытайтесь справиться с огнем самостоятельно: засыпьте песком, накройте плотной тканью. Сорвите горящие шторы, затопчите огонь ногами, залейте водой или бросьте в емкость с водой.

• Выведите людей (если в квартире дети, знайте, что в случае опасности они могут спрятаться и их придется искать).

• Закройте окна и двери.

• Отключите газовые приборы, электроэнергию.

• Возьмите с собой документы, деньги, ценные вещи.

• Выходя из задымленного помещения, дышите через плотную ткань, будет возможность — смочите ее. При сильном задымлении передвигайтесь к выходу ползком.

Запомните: открывать окна запрещается, ведь приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ. Не пользуйтесь лифтом.