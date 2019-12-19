Бюджет не резиновый: Обвинили мэра в неисполнении наказов депутаты Бердска

Народные избранники заявили, что на наказы не хватает денег. Однако, другие считают, что у власти нет никакой ответственности.

Депутаты Бердска пожаловались, что наказы их избирателей не исполняются

Обвинили мэра в неисполнении наказов избирателей депутаты на сессии совета депутатов 19 декабря в Бердске. Начальник управления экономического развития мэрия Бердска Юлия Бадрина рассказала о том, что план прошел все этапы подготовки. С речью против выступил депутат Николай Сычев.

— Финансирование проекта запланировано в соответствии с бюджетом на 2020 год. Проект решения рассмотрен на заседаниях комитетов совета депутатов, прошу поддержать данное решение, — сказала Бадрина.

Николай Сычев выразил свою позицию против плана и всей техники работы с наказами.

— Получается, что по тем годам не вошло 20 моих наказов и 10 в рамках организационно-технических мероприятий. Вы из плана берете только пять, а 10 наказов не учитываете. Получается, что к 20 добавляется еще пять. С вашей стороны ответственности никакой! Вам что дали, то вы и записали. Я удивляюсь, как можно так работать!? — возмутился Николай Федорович.

Согласно постановлению №238 ответственна за этот вопрос комиссия по наказам избирателей, в частности ее председатель, уточнил Сычев.

— Также, чтобы подтвердить всю ответственность исполнительной власти, глава администрации взял на себя эту ответственность. То есть в целом глава не исполняет наши наказы. Такая система работы меня не утраивает, я буду голосовать против, — заявил Николай Федорович.

Председатель комиссии по наказам избирателей Владимир Захаров ответил долгой речью о тех работах, которые уже сделаны. И отметил, что все зависит от бюджета.

— Бюджет не резиновый, — подчеркнул Владимир Юрьевич.

Депутат Андрей Ковальский отметил, что в этом плане нет ни одного его наказа. Они туда просто не вошли. Ему это тоже очень неприятно, на то есть много объективных причин.

— Абсолютно все наказы мы не в силах исполнить по разным причинам — отсутствие финансирования, технические моменты. Мы стараемся делать все, что можем, — сказал спикер горсовета Валерий Бадьин.

План наказов избирателей был принят большинством голосов: 26 «за», 2 «против».

Также напомним, что депутаты Бердска обратились к генпрокурору РФ на бизнесмена Илющенко. Они хотят сделать набережную для горожан.