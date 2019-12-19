19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Бюджет не резиновый: Обвинили мэра в неисполнении наказов депутаты Бердска

14:16 19.12.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
2 1

Народные избранники заявили, что на наказы не хватает денег. Однако, другие считают, что у власти нет никакой ответственности.

Бюджет не резиновый: Обвинили мэра в неисполнении наказов депутаты Бердска
Депутаты Бердска пожаловались, что наказы их избирателей не исполняются

Обвинили мэра в неисполнении наказов избирателей депутаты на сессии совета депутатов 19 декабря в Бердске. Начальник управления экономического развития мэрия Бердска Юлия Бадрина рассказала о том, что план прошел все этапы подготовки. С речью против выступил депутат Николай Сычев.

— Финансирование проекта запланировано в соответствии с бюджетом на 2020 год. Проект решения рассмотрен на заседаниях комитетов совета депутатов, прошу поддержать данное решение, — сказала Бадрина.

Николай Сычев выразил свою позицию против плана и всей техники работы с наказами.

— Получается, что по тем годам не вошло 20 моих наказов и 10 в рамках организационно-технических мероприятий. Вы из плана берете только пять, а 10 наказов не учитываете. Получается, что к 20 добавляется еще пять. С вашей стороны ответственности никакой! Вам что дали, то вы и записали. Я удивляюсь, как можно так работать!? — возмутился Николай Федорович.

Согласно постановлению №238 ответственна за этот вопрос комиссия по наказам избирателей, в частности ее председатель, уточнил Сычев.

— Также, чтобы подтвердить всю ответственность исполнительной власти, глава администрации взял на себя эту ответственность. То есть в целом глава не исполняет наши наказы. Такая система работы меня не утраивает, я буду голосовать против, — заявил Николай Федорович.

Председатель комиссии по наказам избирателей Владимир Захаров ответил долгой речью о тех работах, которые уже сделаны. И отметил, что все зависит от бюджета.

— Бюджет не резиновый, — подчеркнул Владимир Юрьевич.

Депутат Андрей Ковальский отметил, что в этом плане нет ни одного его наказа. Они туда просто не вошли. Ему это тоже очень неприятно, на то есть много объективных причин.

— Абсолютно все наказы мы не в силах исполнить по разным причинам — отсутствие финансирования, технические моменты. Мы стараемся делать все, что можем, — сказал спикер горсовета Валерий Бадьин.

План наказов избирателей был принят большинством голосов: 26 «за», 2 «против».

Также напомним, что депутаты Бердска обратились к генпрокурору РФ на бизнесмена Илющенко. Они хотят сделать набережную для горожан.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете исполнения своих наказов?

Андрей, 19 декабря 2019 15:02
Интересно какие наказы выполнил Некрасов?
Аноним, 19 декабря 2019 15:17
пОЧЕМУ депутаты НЕ ОТЧИТЫВАЮТСЯ перед своими избирателями

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Формат большой пресс-конференции Путина изменен. Журналистам запретили рисовать плакаты
15:16 19-12-2019
Формат большой пресс-конференции Путина изменен. Журналистам запретили рисовать плакаты
В 200 городов можно добраться с 18 декабря с нового Главного автовокзала жителям Новосибирской области
15:15 19-12-2019
В 200 городов можно добраться с 18 декабря с нового Главного автовокзала жителям Новосибирской области
Главному экологу АО «Искитимцемент» Елене Манченко присвоено почетное звание «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области»
15:01 19-12-2019
Главному экологу АО «Искитимцемент» Елене Манченко присвоено почетное звание «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области»
БердскВыкрал планшет рецидивист из квартиры жителя Бердска
15:00 19-12-2019
Выкрал планшет рецидивист из квартиры жителя Бердска
Самым главным событием года открытие Крымского моста назвал секретарь Путина 1
14:45 19-12-2019
Самым главным событием года открытие Крымского моста назвал секретарь Путина
Боитесь показать свои зубы: зубной налет опасен для ваших зубов
14:36 19-12-2019
Боитесь показать свои зубы: зубной налет опасен для ваших зубов
Объедение: вы даете курочку, ягненка, морепродукты своему любимчику
14:32 19-12-2019
Объедение: вы даете курочку, ягненка, морепродукты своему любимчику
Сжигать непереработанный мусор запретила россиянам Госдума 1
14:30 19-12-2019
Сжигать непереработанный мусор запретила россиянам Госдума
Ем от пуза: талию в 94 см советуют иметь мужчинам
14:27 19-12-2019
Ем от пуза: талию в 94 см советуют иметь мужчинам
БердскВыстави свои работы в «Галерее Курьера»
14:19 19-12-2019
Выстави свои работы в «Галерее Курьера»