Депутат Николай Сычёв: «Глава Бердска не исполняет взятые на себя обязательства»

19 декабря прошла 33-ая сессия депутатов Горсовета. Народные избранники обсудили и приняли 11 вопросов.
19 декабря прошла 33-ая сессия депутатов Горсовета. Народные избранники обсудили и приняли 11 вопросов.
— Как можно так работать?! Глава Бердска взял на себя ответственность за выполнение наказов. Однако он не исполняет их. Меня это удивляет, — эмоционально выступил депутат Николай Сычёв.
Спикер Горсовета Валерий Бадьин пояснил, что проблема связана с отсутствием финансирования, а некоторые пожелания вообще нереальные. К примеру, одного депутата попросили даже построить медвытрезвитель.
Председатель депутатской комиссии по наказам Владимир Захаров проинформировал, что на сегодняшний день исполнено 24% наказов. Однако, по оценке Владимира Юрьевича, это не плохая цифра по сравнению с Новосибирском. Там исполнено 57% наказов, а срок действия депутатских мандатов уже подходит к концу. Некоторые депутаты опасаются, что тоже ничего не сделают: их заявки переносят из года в год.
Депутат Законодательного собрания Зоя Родина предложила решение проблемы. Она рассказала, что депутаты Андрей Некрасов и Владимир Голубев передали свои наказы для реализации ей: у областного бюджета больше возможности исполнить чаяния бердчан. А местному бюджету не под силу выполнить всё задуманное.
Депутат Елена Белова попросила внести изменения в план, включив в него работы по благоустройству берёзовой рощи около дома № 120 по улице Красная Сибирь. Через неё ходят родители, воспитанники и учащиеся двух детских садов и школ. Однако только 13 коллег поддержали Елену Викторовну, а для утверждения решения требовалось 17 голосов. В итоге план по исполнению наказов был принят без предложенной поправки. План реализации наказов опубликован на сайте администрации.