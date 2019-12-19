19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Выкрал планшет рецидивист из квартиры жителя Бердска

15:00 19.12.2019 Фото: pixabay
0

Ущерб составил 5 тыс. рублей. В отношении бердчанина возбуждено уголовное дело.

Выкрал планшет рецидивист из квартиры жителя Бердска
Мужчину, укравшего планшет, задержали мгновенно

18 декабря около 16.00 в дежурную часть отдела МВД России по городу Бердску поступило сообщение от местного жителя об открытом хищении в квартире дома по улице Гранитной планшетного компьютера. Ущерб составил 5 тысяч рублей. На место была направлена следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Вскоре подозреваемого в совершении преступления задержали сотрудники полиции. Им оказался ранее судимый за кражу 28-летний местный житель. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Думал не поймают?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Формат большой пресс-конференции Путина изменен. Журналистам запретили рисовать плакаты
15:16 19-12-2019
Формат большой пресс-конференции Путина изменен. Журналистам запретили рисовать плакаты
В 200 городов можно добраться с 18 декабря с нового Главного автовокзала жителям Новосибирской области
15:15 19-12-2019
В 200 городов можно добраться с 18 декабря с нового Главного автовокзала жителям Новосибирской области
Главному экологу АО «Искитимцемент» Елене Манченко присвоено почетное звание «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области»
15:01 19-12-2019
Главному экологу АО «Искитимцемент» Елене Манченко присвоено почетное звание «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области»
БердскВыкрал планшет рецидивист из квартиры жителя Бердска
15:00 19-12-2019
Выкрал планшет рецидивист из квартиры жителя Бердска
Самым главным событием года открытие Крымского моста назвал секретарь Путина 1
14:45 19-12-2019
Самым главным событием года открытие Крымского моста назвал секретарь Путина
Боитесь показать свои зубы: зубной налет опасен для ваших зубов
14:36 19-12-2019
Боитесь показать свои зубы: зубной налет опасен для ваших зубов
Объедение: вы даете курочку, ягненка, морепродукты своему любимчику
14:32 19-12-2019
Объедение: вы даете курочку, ягненка, морепродукты своему любимчику
Сжигать непереработанный мусор запретила россиянам Госдума 1
14:30 19-12-2019
Сжигать непереработанный мусор запретила россиянам Госдума
Ем от пуза: талию в 94 см советуют иметь мужчинам
14:27 19-12-2019
Ем от пуза: талию в 94 см советуют иметь мужчинам
БердскВыстави свои работы в «Галерее Курьера»
14:19 19-12-2019
Выстави свои работы в «Галерее Курьера»