Выкрал планшет рецидивист из квартиры жителя Бердска

Мужчину, укравшего планшет, задержали мгновенно



18 декабря около 16.00 в дежурную часть отдела МВД России по городу Бердску поступило сообщение от местного жителя об открытом хищении в квартире дома по улице Гранитной планшетного компьютера. Ущерб составил 5 тысяч рублей. На место была направлена следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Вскоре подозреваемого в совершении преступления задержали сотрудники полиции. Им оказался ранее судимый за кражу 28-летний местный житель. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование.