Асмашина протаранила КамАЗ на трассе в Бердске
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Асмашина протаранила КамАЗ на трассе в Бердске

2:36:4312/19/2019
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Жёсткое ДТП, произошедшее сегодня, 19 декабря, на бердском участке федеральной трассы Р-256 в районе поворота на Агролес, обошлось без пострадавших.

По словам водителя ассенизаторской машины ГАЗ, он двигался со стороны Бердска и намеревался повернуть у светофора в сторону Агролеса.

— Я шёл по левой полосе, мне посигналил обгонявший меня справа водитель легковушки, — объясняет схему произошедшего сайту «Свидетель» водитель ГАЗа.

Во избежании столкновения водитель асмашины принял немного влево и столкнулся со следовавшим навстречу КамАЗом.

Удар пришёлся КамАЗу в бок, в районе бензобака. В результате машина, перевозящая специфический груз, оказалась изрядно повреждённой. Её развернуло на трассе на 180 градусов. Бочка уцелела, а передняя часть восстановлению не подлежит.

— Водитель ГА3а не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ, — прокомментировал произошедшее сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин. — ГАЗ лишился передний части автомобиля, при столкновении был поврежден топливный бак КамАЗа, что привело к розливу дизтоплива по проезжей части.

По словам аваркома разлитое топливо смыли с проезжей части сотрудники МЧС.

Напомним, что подобное столкновение транспортных средств произошло неподалёку от нынешнего места. Тогда сразу за светофором на Агролес в столкновении спорткара «Мазда» с грузовым автомобилем погиб водитель легковушки. Его пассажирка умерла через три дня в реанимации бердской ЦГБ.

Источник: svidetel24.info

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