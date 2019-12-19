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Шок-цена: Пихты за 7000 рублей покупают богатые жители Бердска

16:30 19.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Откуда привозят елки и что сделать, чтобы они простояла три недели, узнал «Курьер.Среда.Бердск».

Шок цена: Пихты за 7000 рублей покупают богатые жители Бердска
Самые дешевые елки продают по 500 рублей

До Нового года осталось 12 дней. В Бердске открылись елочные базары. Пока спрос небольшой, но продавцы ожидают, что после 20 декабря, в выходные, горожане начнут активно покупать елки.

«Курьер. Среда. Бердск.» обошел несколько елочных базаров по ул. Ленина и ул. Первомайской и узнал, что в большинстве продают пихту. Везут ее из Кемеровской области и Алтайского края.

— По сравнению с елью ветки пихты растут часто, и она выглядит красивее,- рассказал «Курьер. Среда.Бердск» продавец елок Михаил.

Чем выше и пушистее пихта, тем она дороже. Самая дешевая обойдется вам в 500 руб. 1,5 метровая- 1000 руб, до 3 метров- 2000-2500 руб, 4-х метровые — 7000 руб.

— За 1000 или 2000 рублей елки приобретают горожане в квартиры, за 7000 рублей покупают обеспеченные люди и предприятия на корпоративы,- рассказал Михаил.

Чтобы елка не осыпалась, не нужно сразу заносить ее домой. Дайте отстояться ей с мороза на лоджии. Немного подпилите ствол, чтобы дерево лучше впитывало воду.
Чтобы елка простояла дольше, в подставку для елки добавьте песка и воды.

Как показал блиц-опрос, пенсионеры в целях экономии чаще ставят дома искусственную елку, а жители среднего возраста предпочитают живые елки.
Бердчанка Светлана покупает ель за 2-3 дня до праздника.

— Мы всегда берем пихту. Она создает новогоднее настроение и приятно пахнет. Елку синими шарами будет наряжать дочка, -призналась горожанка.

Продавать елки будут до конца декабря. Как признался один из работников елочного базара, бывает, что новогодних красавиц покупают и вечером 31 декабря.

Шок цена: Пихты за 7000 рублей покупают богатые жители Бердска
Шок цена: Пихты за 7000 рублей покупают богатые жители Бердска
Шок цена: Пихты за 7000 рублей покупают богатые жители Бердска
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От редакции

Вы ставите живую елку или искусственную?

Аноним, 19 декабря 2019 17:15
НВР: никакую не ставлю, вот ещё - за эти деньги я бухла наберу в быстрономе пока скидки на все новогодние праздники

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