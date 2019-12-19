Шок-цена: Пихты за 7000 рублей покупают богатые жители Бердска

До Нового года осталось 12 дней. В Бердске открылись елочные базары. Пока спрос небольшой, но продавцы ожидают, что после 20 декабря, в выходные, горожане начнут активно покупать елки.
«Курьер. Среда. Бердск.» обошел несколько елочных базаров по ул. Ленина и ул. Первомайской и узнал, что в большинстве продают пихту. Везут ее из Кемеровской области и Алтайского края.
— По сравнению с елью ветки пихты растут часто, и она выглядит красивее,- рассказал «Курьер. Среда.Бердск» продавец елок Михаил.
— За 1000 или 2000 рублей елки приобретают горожане в квартиры, за 7000 рублей покупают обеспеченные люди и предприятия на корпоративы,- рассказал Михаил.
Чтобы елка не осыпалась, не нужно сразу заносить ее домой. Дайте отстояться ей с мороза на лоджии. Немного подпилите ствол, чтобы дерево лучше впитывало воду.
Чтобы елка простояла дольше, в подставку для елки добавьте песка и воды.
Как показал блиц-опрос, пенсионеры в целях экономии чаще ставят дома искусственную елку, а жители среднего возраста предпочитают живые елки.
Бердчанка Светлана покупает ель за 2-3 дня до праздника.
— Мы всегда берем пихту. Она создает новогоднее настроение и приятно пахнет. Елку синими шарами будет наряжать дочка, -призналась горожанка.
Продавать елки будут до конца декабря. Как признался один из работников елочного базара, бывает, что новогодних красавиц покупают и вечером 31 декабря.