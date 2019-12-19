Первого ребенка нужно рожать до 35 лет

Чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности и выше риск различных заболеваний в случае наступления беременности.

Первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет

Первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет, так как репродуктивная функция женщины ограничена возрастным фактором, то есть чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности, заявила врач репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.

«Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», — рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.

Она отметила, что в России, как и практически во всех развитых странах, растет проблема бесплодия, что связано с изменением репродуктивного поведения.



«Если раньше женщина в XIX веке неоднократно беременела, рожала, кормила, то теперь по разным причинам она сначала получает образование, делает карьеру, обеспечивает материальное положение, а уже потом задумывается о детях», — пояснила Краснопольская.По ее словам, репродуктивная функция ограничена возрастным фактором, чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности и выше риск различных заболеваний в случае наступления беременности.

Источник: РИА Новости