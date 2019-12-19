Первого ребенка нужно рожать до 35 лет

Первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет, так как репродуктивная функция женщины ограничена возрастным фактором, то есть чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности, заявила врач репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.
«Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», — рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.
Она отметила, что в России, как и практически во всех развитых странах, растет проблема бесплодия, что связано с изменением репродуктивного поведения.
По ее словам, репродуктивная функция ограничена возрастным фактором, чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности и выше риск различных заболеваний в случае наступления беременности.
Источник: РИА Новости