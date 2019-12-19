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Главному экологу АО «Искитимцемент» Елене Манченко присвоено почетное звание «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области»

15:01 19.12.2019
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Ежегодно специалисты лаборатории принимают участие в межлабораторных сличительных испытаниях.

Главному экологу АО «Искитимцемент» Елене Манченко присвоено почетное звание «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области»
Постановлением Губернатора Новосибирской области «О награждении наградами Новосибирской области» за заслуги в охране окружающей среды, сохранении и воспроизводстве природных ресурсов, предотвращении, локализации и ликвидации природных и техногенных катастроф, разработке и освоении малоотходных и безотходных технологий по утилизации отходов почетное звание «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области» присвоено главному экологу АО «Искитимцемент» Елене Манченко.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили выдающимся новосибирцам государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области на церемонии награждения, которая состоялась 16 декабря в Правительстве Новосибирской области.

«Десятки наших земляков получили в этом году государственные награды, награды Новосибирской области. Их ценность в том, что это мощный стимул для дальнейших достижений. Очень важно, что это стимул не только для тех, кто получает эти награды, но и для тех, кто вокруг вас. Я уверен, что награды станут поводом для гордости в кругу ваших коллег, семейном кругу», – отметил Губернатор Андрей Травников.
Главному экологу АО «Искитимцемент» Елене Манченко присвоено почетное звание «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области»
Наград Новосибирской области удостоены представители промышленности, сельского хозяйства, предпринимательского сообщества и торговли, средств массовой информации, связи и информатизации, государственной власти, финансового сектора, экономики и права, культуры и искусства, строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, а также представители общественных организаций региона. Елене Манченко вручили удостоверение о присвоении почетного звания «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области» и нагрудный знак.
Елена Михайловна пришла на предприятие в 1985 году после окончания Уральского политехнического института им. С.М.Кирова. На плечи молодого специалиста легла задача по созданию экологической службы на предприятии, в том числе разработка и утверждение пакета разрешительных документов, внедрение аналитического экологического контроля, оснащение экологической лаборатории современным оборудованием и подбор сотрудников. В 2010 году лаборатория впервые успешно прошла аккредитацию. Ежегодно специалисты лаборатории принимают участие в межлабораторных сличительных испытаниях. В 2015-2016 гг. под руководством Елены Михайловны проведена масштабная работа по разработке и получению новой разрешительной природоохранной документации на предприятии. В 2017-2019 гг. принимала участие в реализации мероприятия по техническому перевооружению аспирации колосникового холодильника вращающейся печи № 6 с повышением эффективности очистки до 99,9%. В настоящий момент курирует работу по получению Комплексного экологического разрешения.
«Елена Михайловна на цементном заводе прошла трудовой путь от мастера лаборатории промышленной санитарии до главного эколога предприятия. Широкий кругозор, глубокие теоретические знания и огромный опыт практической работы позволяют ей на высоком профессиональном уровне заниматься планированием мероприятий в сфере охраны окружающей среды, передавать свои знания молодым специалистам. Это заслуженная награда!» — комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

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