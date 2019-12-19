Главному экологу АО «Искитимцемент» Елене Манченко присвоено почетное звание «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области»



Постановлением Губернатора Новосибирской области «О награждении наградами Новосибирской области» за заслуги в охране окружающей среды, сохранении и воспроизводстве природных ресурсов, предотвращении, локализации и ликвидации природных и техногенных катастроф, разработке и освоении малоотходных и безотходных технологий по утилизации отходов почетное звание «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области» присвоено главному экологу АО «Искитимцемент» Елене Манченко.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили выдающимся новосибирцам государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области на церемонии награждения, которая состоялась 16 декабря в Правительстве Новосибирской области.



«Десятки наших земляков получили в этом году государственные награды, награды Новосибирской области. Их ценность в том, что это мощный стимул для дальнейших достижений. Очень важно, что это стимул не только для тех, кто получает эти награды, но и для тех, кто вокруг вас. Я уверен, что награды станут поводом для гордости в кругу ваших коллег, семейном кругу», – отметил Губернатор Андрей Травников.Наград Новосибирской области удостоены представители промышленности, сельского хозяйства, предпринимательского сообщества и торговли, средств массовой информации, связи и информатизации, государственной власти, финансового сектора, экономики и права, культуры и искусства, строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, а также представители общественных организаций региона. Елене Манченко вручили удостоверение о присвоении почетного звания «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области» и нагрудный знак.Елена Михайловна пришла на предприятие в 1985 году после окончания Уральского политехнического института им. С.М.Кирова. На плечи молодого специалиста легла задача по созданию экологической службы на предприятии, в том числе разработка и утверждение пакета разрешительных документов, внедрение аналитического экологического контроля, оснащение экологической лаборатории современным оборудованием и подбор сотрудников. В 2010 году лаборатория впервые успешно прошла аккредитацию. Ежегодно специалисты лаборатории принимают участие в межлабораторных сличительных испытаниях. В 2015-2016 гг. под руководством Елены Михайловны проведена масштабная работа по разработке и получению новой разрешительной природоохранной документации на предприятии. В 2017-2019 гг. принимала участие в реализации мероприятия по техническому перевооружению аспирации колосникового холодильника вращающейся печи № 6 с повышением эффективности очистки до 99,9%. В настоящий момент курирует работу по получению Комплексного экологического разрешения.«Елена Михайловна на цементном заводе прошла трудовой путь от мастера лаборатории промышленной санитарии до главного эколога предприятия. Широкий кругозор, глубокие теоретические знания и огромный опыт практической работы позволяют ей на высоком профессиональном уровне заниматься планированием мероприятий в сфере охраны окружающей среды, передавать свои знания молодым специалистам. Это заслуженная награда!» — комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.