Случайно задушили пьяного дебошира полицейские во время задержания в Подмосковье

Мужчина вел себя неадекватно. Сотрудники бара вызвали полицию. Стражи порядка забрали дебошира в отделение для составления протокола. Предварительной причиной смерти стало удушье.

Пьяный дебошир умер после задержания в Подмосковье

В Московской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти мужчины, устроившего дебош в баре 15 декабря.

Как стало известно РЕН ТВ, пьяный мужчина вел себя неадекватно. Сотрудники заведения вызвали полицию. Стражи порядка забрали дебошира в отделение для составления протокола. Однако уже у отдела полицейские обнаружили, что мужчина потерял сознание, и вызвали медиков. Спасти мужчину не удалось.

По данным РЕН ТВ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Дело в том, что предварительной причиной смерти стало удушье. В настоящий момент проводятся экспертизы, чтобы установить, в какой именно момент мужчина задохнулся и от каких действий.

«Согласно предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота. Таким образом, сотрудниками полиции, которыми осуществлялось задержание и доставление мужчины в МУ МВД России «Серпуховское», были причинены телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Источник: ren.tv