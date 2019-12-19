Драка водителя Яндекс.Такси и жителя Новосибирска попала на видео

Этот самый островок безопасности и не дал мирно разъехаться водителям двух Toyota – Probox и Corolla. После словесной перепалки, а ругались водители на иностранном языке, извозчики пошли и врукопашную.



Драка водителя Яндекс.Такси и жителя Новосибирска попала на видео

Островок безопасности и не дал мирно разъехаться водителям двух Toyota – Probox и Corolla Островок безопасности и не дал мирно разъехаться водителям двух Toyota – Probox и Corolla

Кулачные бои на пересечении Красного проспекта и улицы Октябрьской 18 декабря устроили два водителя, которые не поделили проезжую часть. Камнем преткновения стал островок безопасности, в итоге, нецензурную брань слышали все проезжающие мимо водители.

Когда ремонтировали Красный проспект, явно, думали об удобстве водителей – так появились дорожные знаки и островки безопасности. На перекрёстке Красного и Октябрьской именно он и привёл к конфликту с кулаками и матами. «В этом месте водители массово пренебрегают ПДД, двигаясь из правой полосы прямо, что часто приводит к дорожным конфликтам. Ситуация усугубляется тем, что соблюдающие правила водители, выехав на перекрёсток с левой полосы, вынуждены принимать правее, чтобы объехать островок безопасности», — доводит информацию до автолюбителей паблик «АСТ-54».

Этот самый островок безопасности и не дал мирно разъехаться водителям двух Toyota – Probox и Corolla. На последней из них красовалась надпись с шашечками «Яндекс.Такси». Как рассказывают проезжавшие мимо свидетели, после словесной перепалки, а ругались водители на иностранном языке, извозчики пошли и врукопашную. Узнать, чем кончился этот конфликт, у Сибкрай.ru не удалось, но, по крайней мере, известно, что в полицию заявлений не поступало.



Источник: sibkray.ru