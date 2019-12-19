19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Драка водителя Яндекс.Такси и жителя Новосибирска попала на видео

16:00 19.12.2019 Фото: ACT-54
1

Этот самый островок безопасности и не дал мирно разъехаться водителям двух Toyota – Probox и Corolla. После словесной перепалки, а ругались водители на иностранном языке, извозчики пошли и врукопашную.

Драка водителя Яндекс.Такси и жителя Новосибирска попала на видео
Драка водителя Яндекс.Такси и жителя Новосибирска попала на видео

Островок безопасности и не дал мирно разъехаться водителям двух Toyota – Probox и Corolla

Островок безопасности и не дал мирно разъехаться водителям двух Toyota – Probox и Corolla

Кулачные бои на пересечении Красного проспекта и улицы Октябрьской 18 декабря устроили два водителя, которые не поделили проезжую часть. Камнем преткновения стал островок безопасности, в итоге, нецензурную брань слышали все проезжающие мимо водители.

Когда ремонтировали Красный проспект, явно, думали об удобстве водителей – так появились дорожные знаки и островки безопасности. На перекрёстке Красного и Октябрьской именно он и привёл к конфликту с кулаками и матами. «В этом месте водители массово пренебрегают ПДД, двигаясь из правой полосы прямо, что часто приводит к дорожным конфликтам. Ситуация усугубляется тем, что соблюдающие правила водители, выехав на перекрёсток с левой полосы, вынуждены принимать правее, чтобы объехать островок безопасности», — доводит информацию до автолюбителей паблик «АСТ-54».

Этот самый островок безопасности и не дал мирно разъехаться водителям двух Toyota – Probox и Corolla. На последней из них красовалась надпись с шашечками «Яндекс.Такси». Как рассказывают проезжавшие мимо свидетели, после словесной перепалки, а ругались водители на иностранном языке, извозчики пошли и врукопашную. Узнать, чем кончился этот конфликт, у Сибкрай.ru не удалось, но, по крайней мере, известно, что в полицию заявлений не поступало.

Источник: sibkray.ru

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ругаетесь за место на парковки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВерхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске
18:00 19-12-2019
Верхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске
Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео
17:45 19-12-2019
Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео
Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
17:34 19-12-2019
Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
17:30 19-12-2019
Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
Как выбрать безопасную гирлянду?
17:23 19-12-2019
Как выбрать безопасную гирлянду?
БердскСкончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
17:19 19-12-2019
Скончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая
17:16 19-12-2019
Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая
Погасил долг в полмиллиона рублей ради спасения своей Toyota Corolla житель Бердска
17:15 19-12-2019
Погасил долг в полмиллиона рублей ради спасения своей Toyota Corolla житель Бердска
Эректильная дисфункция, остеохондроз и рак являются профессиональными болезнями водителей
17:06 19-12-2019
Эректильная дисфункция, остеохондроз и рак являются профессиональными болезнями водителей
В 95 млрд рублей обойдется ремонт сгоревшего авианосца «Адмирал Кузнецов» России 2
17:00 19-12-2019
В 95 млрд рублей обойдется ремонт сгоревшего авианосца «Адмирал Кузнецов» России