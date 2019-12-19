Уволить 25 млн россиян пожелал бизнесмен из Forbes

По его мнению, экономика страны из-за этого не пострадает. Отмечается, что богач продемонстрировал это на собственной компании: за 15 лет он сократил четырех из каждых пяти сотрудников.

Бизнесмен из Forbes заявил, что 25 млн россиян нужно сократить

Порядка 25 миллионов россиян выполняют ненужную работу. Об этом анонимно «Комсомольской правде» рассказал один из фигурантов списка Forbes.

«У нас сейчас сколько работающих, официально или неофициально? Более 70 миллионов. Так вот, по-хорошему, 25 миллионов из них можно смело сократить — экономика страны не пострадает», — заявил источник. Отмечается, что бизнесмен продемонстрировал это на собственной компании: за 15 лет он сократил четырех из каждых пяти сотрудников.

Источник из федерального министерства рассказал, что государство стоит перед дилеммой: выводить страну из стагнации или и дальше поддерживать «социальную стабильность». Журналисты приходят к выводу, что 25 миллионов человек в России делают никому не нужную работу, основной смысл которой сводится к тому, чтобы остаться самим на плаву. В качестве примера «Комсомольская правда» приводит чиновников.

Ранее «URA.RU» писало, что количество безработных россиян не превысит 3,4 миллиона человека по итогам 2019 года и останется на этом показателе до 2020 года. В Минтруде считают, что к концу 2022 года численность занятых граждан будет выше показателя 2018 года примерно на 400 тысяч человек.

Источник: ura.new