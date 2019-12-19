Линолеум для спортзалов и плиточный ковролин

Напольные покрытия представлены в широком ассортименте, они отличаются целевым применением, размерами и расцветками, характеристиками и используемыми материалами для их производства.

При выборе покрытия необходимо учитывать также интенсивность эксплуатации и условия использования. Например, доступная цена линолеума для спортзалов и его прочность, надежность и износостойкость являются основными достоинствами этого покрытия.

Главные преимущества линолеума для спортзала

Напольное спортивное покрытие должно быть не только качественным и износостойким, но и соответствовать установленным стандартам и требованиям безопасности. Это покрытие с антискользящими свойствами должно быть легким и однотонным, чтобы не отвлекать внимание во время занятий спортом.

К такому линолеумному покрытию предъявляются более жесткие требования, чем к бытовому и коммерческому. Оно должно быть устойчивым к истиранию, выдерживать постоянные нагрузки, а на поверхности не должны оставаться следы от спортивной обуви.

Повысить звукоизоляцию в спортзале можно простым способом, достаточно под линолеум уложить резинопробковую подложку. Такой линолеум должен иметь сертификаты, которые подтверждают санитарно-гигиенические требования.

В зависимости от компонентного состава линолеумное спортивное покрытие бывает резиновым, натуральным и танцевальным. В состав резинового линолеума входит каучук, который позволяет избежать получения травм благодаря рельефной структуре.

В состав натурального полотна входят компоненты природного происхождения: древесная мука, льняное масло, натуральные красители и смолы, поэтому он характеризуется экологической чистотой и безопасностью.

Для танцевальных студий предназначен специальный спортивный линолеум, который обладает антискользящими свойствами и необходимым уровнем амортизации за счет подложки. При выборе спортивного линолеума следует обратить внимание на репутацию производителя и наличие сертификатов качества.

Особенности плиточного ковролина

Перед тем, как купить ковролин плиточный, следует изучить его характеристики и преимущества применения. При выборе материала необходимо обратить внимание на такие характеристики, как целевое применение, толщина плитки, высота ворса, класс износостойкости, вес плитки и ворса, основание и технология изготовления.

Это модульная ковровая плитка, которая пользуется высоким потребительским спросом благодаря простой укладке, удобству применения, прочности и надежности, ремонтопригодности и большому разнообразию оттенков.

Основой может быть ПВХ (поливинилхлорид) или битум, при этом плиточный ковролин сочетается с теплым полом. Ворсовое покрытие может быть тафтинговым разрезным или петлевым, то есть отличается технологией производства и эксплуатационными характеристиками. В отличие от рулонных материалов применение такой плитки позволяет создать неповторимый и оригинальный узор для стильного интерьера помещений.