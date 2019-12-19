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Б/у часы — как безопасно и выгодно их продать

16:00 19.12.2019
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Вопрос о безопасной продаже без риска, конечно, не относится к простым часам, которые особой ценности не представляют.

 Их при желании можно продать через площадку типа Авито, но и то при условии, что найдется покупатель.

Б/у часы — как безопасно и выгодно их продать
Как безопаснее продать часы Б/У?

А дорогие часы престижных брендов выгодно продать можно, даже если год их выпуска равен году вашего рождения. Тем более, что некоторые модели известных брендов с годами только дорожают. Вы тоже считаете, что объявления типа скупка часов дорого, это просто рекламный трюк? Ошибаетесь! Как раз дорогие б/у часы, например швейцарские, в скупку принимаются на очень выгодных условиях.

Почему б/у часы выгодно продавать через скупку?

Во-первых, здесь дадут очень точную оценку состоянию часов, без лишних скидок на износ и возраст. Как это можно проверить? Сделать предварительную онлайн оценку и сравнить сумму с другими скупками, объявлениями частных продавцов/покупателей, или «прозондировать почву» у частных оценщиков. Но конечно вы не сможете учесть динамику роста или падения цен на рынке на все модели бу/часов, а специалисты скупок делают такой анализ постоянно. И цена за ваш раритет будет назначена тоже с учетом этих колебаний цен.

Во-вторых, для себя вы полностью исключаете риск какого-либо обмана. Точно не будет уговоров выплатить сумму частями или перенести оплату на несколько дней. Вы получить всю сумму сразу.

В-третьих, даже при отсутствии паспорта и чека на покупку старых часов, вам могут предложить вполне адекватную цену. Она будет немного меньше, чем при наличии документов, но все же достаточно большой. При продажах напрямую любой покупатель имеет право засомневаться в подлинности ваших б/у часов и отказаться от почти уже состоявшейся сделки.

Б/у часы — как безопасно и выгодно их продать
Продажа Б/У часов - как обезопасить себя?

В-четвертых. Если происхождение часов неизвестно, а вы сомневаетесь, подлинник это или искусная копия, при оценке эти сомнения будут сняты раз и навсегда. Любой профессиональный оценщик легко определяет изготовителя, а в некоторых случаях и страну, где собирались ваши часы. Почему мы подчеркнули, что можно определить страну? Все крупные часовые компании имеют филиалы и мастерские в нескольких странах. И они тоже имеют право собирать часы под маркой бренда, но только происхождение запчастей в механизме будет немного отличаться от эталона.

Вдобавок к удобному безопасному сервису вы можете получить приятный бонус. Например, купить часы любой марки, тоже б/у с небольшой доплатой в цене. Или без нее, если стоимость моделей примерно одинакова.

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