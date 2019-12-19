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Кто отвечает за установку и обслуживание почтовых ящиков в многоквартирном доме?

16:07 19.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Кто отвечает за установку и обслуживание почтовых ящиков в многоквартирном доме?
Обслуживание почтовых ящиков должно осуществляться управляющей организацией, ТСЖ или лицом, выполняющим работы по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома

Кто отвечает за установку и обслуживание почтовых ящиков в многоквартирном доме?

Установка почтовых ящиков в многоквартирных домах осуществляется строительными организациями при строительстве таких домов. Обслуживание почтовых ящиков должно осуществляться управляющей организацией, ТСЖ или лицом, выполняющим работы по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома.
В общепринятом значении и для целей настоящего материала под почтовыми ящиками, расположенными в многоквартирном доме, понимаются абонентские почтовые шкафы, то есть специальные шкафы с запирающимися ячейками, устанавливаемые в жилых домах, а также на доставочных участках, предназначенные для получения адресатами почтовых отправлений (ст. 2 Закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ).

Почтовые ящики устанавливаются строительными организациями на первых этажах многоэтажных жилых домов. Расходы на их приобретение и установку включаются в смету строительства таких домов.
Обслуживание, ремонт и замена почтовых ящиков возлагаются на собственников жилых домов или жилищно-эксплуатационные организации, которые обеспечивают сохранность жилых домов и надлежащее их использование, и осуществляются за счет собственников жилых домов (ч. 7 ст. 31 Закона N 176-ФЗ).
С учетом того, что почтовые ящики относятся к общему имуществу многоквартирного дома, обслуживать их должны управляющая организация, с которой у собственников помещений в многоквартирном доме заключен договор управления таким домом, ТСЖ (жилищный кооператив, иной специализированный кооператив) или иные лица, выполняющие работу по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 135, ч. 2, 2.1, 2.2, 2.3 ст. 161, ч. 1, 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «ж» п. 2, п. 16 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491; подраздел 3.15 Приложения к Приказу Минрегиона России от 01.06.2007 N 45).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права

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