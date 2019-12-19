В 95 млрд рублей обойдется ремонт сгоревшего авианосца «Адмирал Кузнецов» России

В эту сумму входят повреждение конструкций авианосца, пострадавшее ремонтное оборудование, а также «вышедшие из строя из-за травм военные и гражданские специалисты.

Пожар нанес небольшой ущерб «Адмиралу Кузнецову»

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, может достигать 95 миллиардов рублей, сообщил источник в штабе Северного флота.

Отмечается, что в эту сумму входят повреждение конструкций авианосца, пострадавшее ремонтное оборудование, а также «вышедшие из строя из-за травм военные и гражданские специалисты.

По словам специалистов, причиной возгорания стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.

Напомним, пожар на авианосце, который находится на ремонте в Мурманске, произошел 12 декабря. Его тушили сутки. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате пожара два человека погибли — военнослужащий-контрактник и офицер службы живучести крейсера, еще 14 человек пострадали.

Единственный российский авианосец встал на ремонт после возвращения из похода в Средиземное море, во время которого впервые в истории ВМФ осуществили боевое применение палубных истребителей в Сирии. Ремонт планировалось закончить в 2022 году.

Источник: НТВ