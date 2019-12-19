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Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла

17:30 19.12.2019 Фото: pixabay
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В судебном заседании вину мать признала частично, пояснив, что не знала о том, что ребенка нельзя кормить «сухим молоком». Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
Реанимация не помогла. Ребенок умер

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летней жительнице города Боготола. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему ребенку), сообщает СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году почти с момента рождения дочери и на протяжении нескольких месяцев подсудимая, несмотря на предупреждения врачей, вместо специализированного рациона кормила свою новорожденную дочь не соответствующей возрасту пищей, в том числе, «сухим молоком» (сухими сливками), которые не рекомендованы для детей в возрасте до 1 года. После этого мать несвоевременно обратилась за медицинской помощью, несмотря на ухудшение состояния своего ребенка. В декабре 2017 года 7-месячный ребенок бригадой «Скорой медицинской помощи» с признаками отравления был доставлен в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция» и осложнением в виде синдрома полиорганной недостаточности. 30 декабря 2017 года, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, новорожденный ребенок скончался.

В ходе предварительного следствия подсудимая признавала свою вину в совершении указанного преступления, однако в судебном заседании вину признала частично, пояснив, что не знала о том, что ребенка нельзя кормить «сухим молоком». Вместе с тем собранные по уголовному делу доказательства опровергали защитную позицию подсудимой. Указанные доказательства приняты судом во внимание.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

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