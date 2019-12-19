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Образование / Общество

Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая

17:16 19.12.2019 Фото: pxhere.com
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Археологи полагают, что гробница, которая была обнаружена в деревне Яньцун, является усыпальницей Сюэ Шао – первого мужа принцессы Тайпин, дочери императора Гаоцзуна династии Тан.

Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо западе Китая

При раскопках, проведённых в период с августа по декабрь текущего года в этой местности, археологи нашли около 120 реликвий

На северо-западе Китая в деревне Яньцун археологи обнаружили гробницу возрастом около 1300 лет времён династии Тан, сообщает Институт археологии провинции Шэньси.

Как отмечается, гробница длиной 34,68 м и глубиной 11,11 м является усыпальницей Сюэ Шао — первого мужа принцессы Тайпин, дочери императора Гаоцзуна династии Тан.

Также была найдена квадратная надгробная плита длиной 73 см с содержащей 600 иероглифов эпитафией, где приведены родословная, должность, данные о причине смерти, времени погребения и потомстве.

Уточняется, что при раскопках, проведённых в период с августа по декабрь текущего года в этой местности, археологи нашли около 120 реликвий, в основном разрисованные керамические фигуры.

Ранее археологи обнаружили в Египте часть статуи фараона Рамзеса II в районе Мит Рахина в Гизе.

Источник:  РИА Новости

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