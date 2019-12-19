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Здоровье / Общество

Эректильная дисфункция, остеохондроз и рак являются профессиональными болезнями водителей

17:06 19.12.2019 Фото: pxhere.com
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Водители жалуются на боли в ногах, страдают от варикозного расширения вен. У них заболевания желудочно-кишечного тракта из-за несбалансированного и нерегулярного питания.

Эректильная дисфункция, остеохондроз и рак являются профессиональными болезнями водителей
Водители волей-неволей постоянно вдыхают продукты переработки бензина и дизтоплива

Профессия водитель опасна для жизни. К такому выводу пришли специалисты медицинской школы Гарвардского университета, изучив медицинские документы водителей такси за 13 лет.

Они выяснили, что на боли в шее и пояснице жалуется практически каждый профессиональный водитель. И связаны они не только со слишком частым вращением головы и туловища — подсчитано, что таксист, наблюдая за боковыми зеркалами, дверьми и пассажирами делает до 150 поворотов за смену, — сколько с вибрацией автомобиля. Медики считают, что это один из самых страшных врагов костной системы. В результате воздействия вибрации происходит изменение костных балок и рельефа суставных поверхностей, что приводит с их стиранию и деформации. В итоге — грыжа межпозвоночная, радикулит и остеохондроз.

Болезни сосудов: из-за сидячего образа жизни нарушается кровообращение. Водители жалуются на боли в ногах, страдают от варикозного расширения вен. У них заболевания желудочно-кишечного тракта из-за несбалансированного и нерегулярного питания.

Нарушение кровообращения в малом тазу приводит к таким расстройствам как простатит, мочекаменная болезнь, эректильная дисфункция. Неблагоприятным фактором специалисты считают и сидения с подогревом, которые могут способствовать развитию воспалительных процессов.

Онкологические заболевания. Водители волей-неволей постоянно вдыхают продукты переработки бензина и дизтоплива. При сгорании бензина выделяется более двух сотен токсичных продуктов, в числе которых такие смертоносные, как окислы углерода и азота, углеводороды, включающие формальдегид, бензапирен, фенол, а также тяжелые металлы. Сообщается также о вреде асбеста, используемого при производстве тормозных колодок. Это вещество считается очень опасным и со временем вызывает рак.

Как советует врач-терапевт Наталья Мурзенко, в медицинское учреждение водители, особенно мужчины, обращаются уже тогда, когда невмоготу. Это значит, что болезнь уже в запущенной стадии, и лечить ее приходится зачастую только хирургическим путем, что требует дальнейшей длительной реабилитации.

— Не пренебрегайте регулярными профилактическими осмотрами, тем более сейчас проводится бесплатная диспансеризация. Это поможет по крайней мере отсрочить возникновение серьезных ситуаций, — советует врач.

А врач-невролог Олег Спасский рекомендует отрегулировать сиденье в машине так, чтобы спинка поддерживала спину и мышцы не были напряжены. Необходима также разминка не менее трех-четырех раз в день: махи руками, повороты корпуса, приседания с прямой спиной, наклоны вперед и в стороны.

— Кстати, не нервничайте за рулем — иначе неминуемо свалитесь в стресс или получите вдобавок заболевания сердца, — добавляет специалист.

Источник: РГ

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