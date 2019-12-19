Погасил долг в полмиллиона рублей ради спасения своей Toyota Corolla житель Бердска

Мужчина длительное время уклонялся от исполнения своих долговых обязательств. Судебные приставы неоднократно выезжали по месту жительства должника, но ему продолжительное время удавалось избежать с ними встречи.

Чтобы не потерять автомобиль, мужчина выплатил долг в полмиллиона рублей

В отделе судебных приставов по городу Бердску Новосибирской области находилось исполнительное производство о взыскании с 39-летнего местного жителя долга на сумму свыше 490 тысяч рублей в пользу физического лица.

Мужчина длительное время уклонялся от исполнения своих долговых обязательств. Судебные приставы неоднократно выезжали по месту жительства должника, но ему продолжительное время удавалось избежать с ними встречи. При очередном визите судебные приставы обнаружили автомобиль должника — тойота Корола 2007 года выпуска. Через некоторое время появился и хозяин автомобиля.

Приставы незамедлительно наложили арест на транспортное средство и передали на ответственное хранение взыскателю. Мужчина, понимая, что может навсегда расстаться с машиной, в этот же день полностью погасил задолженность.

Источник: r54.fssprus.ru