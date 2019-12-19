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Погасил долг в полмиллиона рублей ради спасения своей Toyota Corolla житель Бердска

17:15 19.12.2019 Фото: toyota-corolla.infocar.ua
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Мужчина длительное время уклонялся от исполнения своих долговых обязательств. Судебные приставы неоднократно выезжали по месту жительства должника, но ему продолжительное время удавалось избежать с ними встречи.

Погасил долг в полмиллиона рублей ради спасения своей Toyota Corolla житель Бердска
Чтобы не потерять автомобиль, мужчина выплатил долг в полмиллиона рублей

В отделе судебных приставов по городу Бердску Новосибирской области находилось исполнительное производство о взыскании с 39-летнего местного жителя долга на сумму свыше 490 тысяч рублей в пользу физического лица.

Мужчина длительное время уклонялся от исполнения своих долговых обязательств. Судебные приставы неоднократно выезжали по месту жительства должника, но ему продолжительное время удавалось избежать с ними встречи. При очередном визите судебные приставы обнаружили автомобиль должника — тойота Корола 2007 года выпуска. Через некоторое время появился и хозяин автомобиля.

Приставы незамедлительно наложили арест на транспортное средство и передали на ответственное хранение взыскателю. Мужчина, понимая, что может навсегда расстаться с машиной, в этот же день полностью погасил задолженность.

Источник: r54.fssprus.ru

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