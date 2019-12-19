Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео

По подсчетам ученых, в море ушло почти все западное крыло ледника. Таким образом, с 2013 года Купол Вавилова потерял почти 11% своей массы, или 9,5 миллиарда тонн льда.

Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса

Американские исследователи засняли из космоса, как ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток. Видеомодель на основе снимков опубликована на YouTube.

По подсчетам ученых, в море ушло почти все западное крыло ледника. Таким образом, с 2013 года Купол Вавилова потерял почти 11% своей массы, или 9,5 миллиарда тонн льда.

Специалисты отмечают, что с годами ледяной поток будет становиться все сильнее, что может привести к повышению уровня Мирового океана.



Видео https://www.youtube.com/AGU