Американские исследователи засняли из космоса, как ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток. Видеомодель на основе снимков опубликована на YouTube.
По подсчетам ученых, в море ушло почти все западное крыло ледника. Таким образом, с 2013 года Купол Вавилова потерял почти 11% своей массы, или 9,5 миллиарда тонн льда.
Специалисты отмечают, что с годами ледяной поток будет становиться все сильнее, что может привести к повышению уровня Мирового океана.
Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео
17:45 19.12.2019
По подсчетам ученых, в море ушло почти все западное крыло ледника. Таким образом, с 2013 года Купол Вавилова потерял почти 11% своей массы, или 9,5 миллиарда тонн льда.
Американские исследователи засняли из космоса, как ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток. Видеомодель на основе снимков опубликована на YouTube.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Как вам видео?
Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
17:34 19-12-2019
Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
17:30 19-12-2019
Как выбрать безопасную гирлянду?
17:23 19-12-2019
БердскСкончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
17:19 19-12-2019
Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая
17:16 19-12-2019
Погасил долг в полмиллиона рублей ради спасения своей Toyota Corolla житель Бердска
17:15 19-12-2019
Эректильная дисфункция, остеохондроз и рак являются профессиональными болезнями водителей
17:06 19-12-2019