Скончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска

Большую часть своей жизни Анатолий Иванович посвятил Бердскому электромеханическому заводу. С 1970 года он работал инженером-конструктором, начальником ремонтного цеха, главным механиком завода.

Анатолий Журавлев скончался на 73-м году жизни

На 73-м году жизни скончался член Совета старейшин города Бердска Анатолий Иванович Журавлев.

Большую часть своей жизни Анатолий Иванович посвятил Бердскому электромеханическому заводу. С 1970 года он работал инженером-конструктором, начальником ремонтного цеха, главным механиком завода. С 2003 по 2013 годы занимал должность директора дочернего общества ООО «БЭМЗ-Мехсервис».

За годы работы был отмечен многими наградами и почетными грамотами, такими как «Ударник XII пятилетки», «Лауреат заводской премии».

Находясь на заслуженном отдыхе, Анатолий Иванович продолжал вести активную общественную деятельность, участвовал в работе по патриотическому воспитанию молодёжи и поддержке старшего поколения.

«Курьер. Среда. Бердск» выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Анатолия Ивановича Журавлева.