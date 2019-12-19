19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Скончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска

17:19 19.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Большую часть своей жизни Анатолий Иванович посвятил Бердскому электромеханическому заводу. С 1970 года он работал инженером-конструктором, начальником ремонтного цеха, главным механиком завода.

Скончался на 73 м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
Анатолий Журавлев скончался на 73-м году жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончался на 73 м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска

Скончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из БердскаКакие меры соцподдержки предоставляются вдовам ветеранов боевых действий?Ещё 108 новостей

На 73-м году жизни скончался член Совета старейшин города Бердска Анатолий Иванович Журавлев.

Большую часть своей жизни Анатолий Иванович посвятил Бердскому электромеханическому заводу. С 1970 года он работал инженером-конструктором, начальником ремонтного цеха, главным механиком завода. С 2003 по 2013 годы занимал должность директора дочернего общества ООО «БЭМЗ-Мехсервис».

За годы работы был отмечен многими наградами и почетными грамотами, такими как «Ударник XII пятилетки», «Лауреат заводской премии».

Находясь на заслуженном отдыхе, Анатолий Иванович продолжал вести активную общественную деятельность, участвовал в работе по патриотическому воспитанию молодёжи и поддержке старшего поколения.

«Курьер. Среда. Бердск» выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Анатолия Ивановича Журавлева.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВерхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске
18:00 19-12-2019
Верхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске
Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео
17:45 19-12-2019
Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео
Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
17:34 19-12-2019
Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
17:30 19-12-2019
Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
Как выбрать безопасную гирлянду?
17:23 19-12-2019
Как выбрать безопасную гирлянду?
БердскСкончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
17:19 19-12-2019
Скончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая
17:16 19-12-2019
Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая
Погасил долг в полмиллиона рублей ради спасения своей Toyota Corolla житель Бердска
17:15 19-12-2019
Погасил долг в полмиллиона рублей ради спасения своей Toyota Corolla житель Бердска
Эректильная дисфункция, остеохондроз и рак являются профессиональными болезнями водителей
17:06 19-12-2019
Эректильная дисфункция, остеохондроз и рак являются профессиональными болезнями водителей
В 95 млрд рублей обойдется ремонт сгоревшего авианосца «Адмирал Кузнецов» России 2
17:00 19-12-2019
В 95 млрд рублей обойдется ремонт сгоревшего авианосца «Адмирал Кузнецов» России