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Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года

17:34 19.12.2019 Фото: pxhere.com
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Если в ходе проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД выяснится (допустим, в ходе регистрационных действий), что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно (например, из-за коррозии, ремонта, подделки, ежегодно регистрируются 8–10 тыс. таких случаев), автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку.

Промаркировать автомобильные номера за 5 10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
Если в ходе проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД выяснится (допустим, в ходе регистрационных действий), что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно, автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку

С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели. Новое требование закреплено в постановлении правительства, которое подписал премьер Дмитрий Медведев, а также в законе о регистрации транспортных средств. Стоимость услуги пока неизвестна, эксперты предполагают, что промаркировать один автомобиль обойдется в 5–10 тыс. руб.

Нам удалось ознакомиться с постановлением правительства от 12 декабря 2019 года, которым утверждены требования к «дополнительной маркировке транспортного средства и порядку ее нанесения». Документ подписан Дмитрием Медведевым, его подлинность  подтвердили в аппарате правительства, в ближайшие дни он будет опубликован.

Дополнительная (полицейская) маркировка — нововведение, заложенное в законе «О госрегистрации транспортных средств», вступающем в силу с 1 января 2020 года. Если в ходе проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД выяснится (допустим, в ходе регистрационных действий), что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно (например, из-за коррозии, ремонта, подделки, ежегодно регистрируются 8–10 тыс. таких случаев), автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку. МВД, ссылаясь на опыт Белоруссии и Нидерландов, предлагало ввести подобную процедуру еще в 2015 году ведомственным приказом, в итоге было решено закрепить ее федеральным законом.

В постановлении правительства детально описана процедура. После выявления проблемы на «несъемные части» (раму, кузов и т. д.) автомобиля устанавливаются бирки, пломбы или печати (для исключения случаев мошенничества), затем документы на автомобиль отправляются в ОВД. Полиция отправляет машину в экспертно-криминалистический центр. Если криминала не выявлено, при этом есть возможность установить заводской номер рамы и двигателя, принимается решение о нанесении полицейской маркировки. Автовладельцу надо будет обратиться в орган по сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию (таких организаций, по данным ГИБДД, в РФ чуть более сотни) или к любому заводу-изготовителю транспортных средств (более 750) при наличии там необходимого оборудования. Компания должна иметь автоматический маркиратор стоимостью 300–400 тыс. руб. Номер наносится на раму или часть кузова в «легкодоступном для считывания месте». Пробелов между знаками быть не должно. Высота символов дублирующего номера — не менее 7 мм (для мотоциклов допускается 4 мм). После нанесения маркировки нужно будет также внести изменения в паспорт транспортного средства и получить в ГИБДД новое СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства).

Вопрос о стоимости услуги для граждан остается открытым. Опрошенные “Ъ” эксперты оценили возможный разброс цен в 5–20 тыс. руб. Не исключено, что правительство впоследствии установит предельный тариф. «Дороже 5–10 тыс. руб. услуга стоить не должна,— считает один из участников рынка, гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко.— На конечную цену влияет даже не сам процесс маркировки, а время, затраченное на оформление документов». Нередко номера ржавеют из-за некачественного металла или слабой антикоррозионной заводской обработки, отмечает господин Пархоменко. Эксперт по регистрации автомобилей Борис Ионов признает, что сейчас продать автомобиль с проблемными номерами довольно сложно — логично, что процедуру должен оплачивать владелец. «Гораздо удобнее, если бы маркировку наносили эксперты-криминалисты,— считает господин Ионов.— Действовал бы принцип «одного окна», при этом министерство на новой услуге могло бы заработать. Тем более что экспертно-криминалистических центров по России куда больше, чем испытательных лабораторий и заводов-изготовителей».

Источник: Комерсантъ

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