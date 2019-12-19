19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Чип вместо кошелька: Шведы вживляют себе подкожные чипы

22:58 19.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Акушер-гинеколог Александр Волчек из Новосибирска имплантировал себе под кожу чипы, выполняющие роль домофонных ключей, визитной карточки.

Чип вместо кошелька: Шведы вживляют себе подкожные чипы

Шведы, выражающие желание вживить себе чипы, сходятся во мнении, что лично для них гарантированное удобство перевешивает сугубо гипотетическое нарушение их прав

Подкожные чипы, которые можно использовать для оплаты покупок, в качестве пропуска или проездного, начали вживлять гражданам Швеции. Более трех с половиной тысяч человек уже выразили желание стать обладателями таких «устройств», а многие уже успешно ими пользуются.

С тех пор, как чипирование людей стало возможно чисто технически, многие стали высказывать беспокойство, что подобная практика поставит под угрозу неприкосновенность частной жизни и личных данных человека. Тем не менее, шведы, выражающие желание вживить себе чипы, сходятся во мнении, что лично для них гарантированное удобство перевешивает сугубо гипотетическое нарушение их прав. При этом многих успокаивает и то, что в будущем чип при желании можно будет извлечь.

Социологи предполагают, что шведы оказались открыты для столь «антиутопической» технологии, поскольку верят, что «доверяют» техническому прогрессу и видят его роль в том, чтобы делать жизнь человека проще. Вероятно, к середине века чипирования в Швеции будет восприниматься как норма, отмечают эксперты.

Стоит отметить, что, по меньшей мере, один россиянин оценил преимущества чипирования до того, как подобная процедура стала модной в Швеции. Акушер-гинеколог Александр Волчек из Новосибирска имплантировал себе под кожу чипы, выполняющие роль домофонных ключей, визитной карточки и так далее. В будущем он также планирует добавить к этому набору глюкометр и микропроцессор с функциями шифрования. Чипы из ферритового сердечника с обмоткой и очень маленькой микросхемы вводятся большим шприцем с толстой иглой, а их средний размер составляет 2 на 12 миллиметров. У коллег и друзей врача, по его собственным словам, необычные имплантаты удивления уже не вызывают.

В прошлом году, рассказывая о своём необычном решении, Волчек предположил (судя по всему, верно), что в будущем имплантаты будут, в том числе, исполнять функцию электронного кошелька. Также он подчеркнул, что небольшие вживляемые чипы используются в ветеринарии с середины 2000-х годов, а на сегодняшний день в США и Китае подобные приспособления довольно активно создаются и для людей. Что касается критики со стороны многих общественных деятелей, в случае с российским врачом она сыграла противоположную роль, лишь разогрев его интерес к данному явлению.

Источник: МК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Установили бы себе такой чип?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Милиум или просянка: Как избавится от сального дефекта на коже?
00:39 20-12-2019
Милиум или просянка: Как избавится от сального дефекта на коже?
Найдено самое глубокое место на земной суше в восточной Антарктиде
00:16 20-12-2019
Найдено самое глубокое место на земной суше в восточной Антарктиде
Теперь не нужно ходить к нотариусу: Принят закон о цифровом нотариате
00:09 20-12-2019
Теперь не нужно ходить к нотариусу: Принят закон о цифровом нотариате
Противопоказано при панкреатите, атеросклерозе и повышенном холестерине: Кому еще нельзя сливочное масло?
00:00 20-12-2019
Противопоказано при панкреатите, атеросклерозе и повышенном холестерине: Кому еще нельзя сливочное масло?
Почти половина школьников страдают от загруженности школьной программой
23:59 19-12-2019
Почти половина школьников страдают от загруженности школьной программой
Манка, сухое молоко, йогурт: Какие продукты категорически противопоказаны новорожденным?
23:49 19-12-2019
Манка, сухое молоко, йогурт: Какие продукты категорически противопоказаны новорожденным?
Первые отзывы после долгожданной премьеры "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" 1
23:48 19-12-2019
Первые отзывы после долгожданной премьеры
Ботокс не спасет от морщин: какие привычки ведут к морщинам
23:35 19-12-2019
Ботокс не спасет от морщин: какие привычки ведут к морщинам
Что произошло? Стол ЗИЛ с напрочь развороченной мордой на трассе Р-256
23:34 19-12-2019
Что произошло? Стол ЗИЛ с напрочь развороченной мордой на трассе Р-256
Раскрыты новые факты о величайшем Парфеноне
23:28 19-12-2019
Раскрыты новые факты о величайшем Парфеноне