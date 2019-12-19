Чип вместо кошелька: Шведы вживляют себе подкожные чипы

Подкожные чипы, которые можно использовать для оплаты покупок, в качестве пропуска или проездного, начали вживлять гражданам Швеции. Более трех с половиной тысяч человек уже выразили желание стать обладателями таких «устройств», а многие уже успешно ими пользуются.

С тех пор, как чипирование людей стало возможно чисто технически, многие стали высказывать беспокойство, что подобная практика поставит под угрозу неприкосновенность частной жизни и личных данных человека. Тем не менее, шведы, выражающие желание вживить себе чипы, сходятся во мнении, что лично для них гарантированное удобство перевешивает сугубо гипотетическое нарушение их прав. При этом многих успокаивает и то, что в будущем чип при желании можно будет извлечь.

Социологи предполагают, что шведы оказались открыты для столь «антиутопической» технологии, поскольку верят, что «доверяют» техническому прогрессу и видят его роль в том, чтобы делать жизнь человека проще. Вероятно, к середине века чипирования в Швеции будет восприниматься как норма, отмечают эксперты.

Стоит отметить, что, по меньшей мере, один россиянин оценил преимущества чипирования до того, как подобная процедура стала модной в Швеции. Акушер-гинеколог Александр Волчек из Новосибирска имплантировал себе под кожу чипы, выполняющие роль домофонных ключей, визитной карточки и так далее. В будущем он также планирует добавить к этому набору глюкометр и микропроцессор с функциями шифрования. Чипы из ферритового сердечника с обмоткой и очень маленькой микросхемы вводятся большим шприцем с толстой иглой, а их средний размер составляет 2 на 12 миллиметров. У коллег и друзей врача, по его собственным словам, необычные имплантаты удивления уже не вызывают.

В прошлом году, рассказывая о своём необычном решении, Волчек предположил (судя по всему, верно), что в будущем имплантаты будут, в том числе, исполнять функцию электронного кошелька. Также он подчеркнул, что небольшие вживляемые чипы используются в ветеринарии с середины 2000-х годов, а на сегодняшний день в США и Китае подобные приспособления довольно активно создаются и для людей. Что касается критики со стороны многих общественных деятелей, в случае с российским врачом она сыграла противоположную роль, лишь разогрев его интерес к данному явлению.

Источник: МК