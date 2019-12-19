Знакомы с соседями половина россиян

За последний год вместе с соседями проводили время 34% жителей многоквартирных домов, однако только 4% — с большинством из них, а 65% не практиковали такую форму общения с соседями за последний год.

Три четверти россиян, живущих в многоквартирных домах, знают своих соседей по лестничной площадке

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, знакомы ли россияне — жители многоквартирных домов со своими соседями по подъезду и лестничной площадке, доверяют ли им и какие формы взаимодействия с ними практикуют.

Доверяют своим соседям 79% россиян, из них 10% — всем соседям, 38% доверяют большинству соседей, а еще треть (31%) — меньшинству. Доля недоверчивых жителей многоквартирных домов — 18%, выше среди снимающих жилье (не доверяет соседям каждый третий — 28%). Также выше доля жильцов многоквартирных домов, не доверяющих своим соседям, среди жителей городов-миллионников (25%).

46% жителей многоквартирных домов утверждают, что знакомы почти со всеми соседями по подъезду, чаще те, кто имеет жилье в собственности — 50%. Треть жителей многоквартирных домов знакомы с небольшой частью своих соседей по подъезду или не знают никого из них (36%). Среди тех, кто живет в съемной квартире, эта доля выше — 58%.

Три четверти россиян, живущих в многоквартирных домах, знают своих соседей по лестничной площадке (75%). Каждый пятый (17%) знает только некоторых из соседей по лестничной площадке, эта доля выше среди тех, кто проживает в съемном жилье (34%).

За последний год с большинством соседей здоровались 86% жителей многоквартирных домов. На бытовые темы с большинством соседей общались за последний год треть жителей многоквартирных домов (35%), еще треть (33%) общались на эти темы с меньшей частью соседей, а треть (31%) не имели опыта такого взаимодействия. Общие проблемы по дому решали с большинством соседей 29% опрошенных, а с меньшинством — 28%, но большая доля жителей многоквартирных домов за последний год не имели опыта такой коммуникационной практики (43%). Вместе проводили время с соседями 34% жителей многоквартирных домов, однако только 4% — с большинством из них, а 65% не практиковали такую форму общения с соседями за последний год.

Более половины опрошенных жителей многоквартирных домов (62%) помогали своим соседям за последние год-два. Чаще к ним обращались за помощью в ремонте (12%), за советом или поддержкой (8%), материальной помощью (8%). Также для соседей жильцы многоквартирных домов ходили в магазин (7%), присматривали за животными или детьми (6%), помогали в бытовых вопросах (6%) или доносили сумки и тяжести (6%).

Источник: ВЦИОМ