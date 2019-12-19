19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Знакомы с соседями половина россиян

20:09 19.12.2019 Фото: pxhere.com
0

За последний год вместе с соседями проводили время 34% жителей многоквартирных домов, однако только 4% — с большинством из них, а 65% не практиковали такую форму общения с соседями за последний год.

Знакомы с соседями половина россиян
Три четверти россиян, живущих в многоквартирных домах, знают своих соседей по лестничной площадке

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, знакомы ли россияне — жители многоквартирных домов со своими соседями по подъезду и лестничной площадке, доверяют ли им и какие формы взаимодействия с ними практикуют.
Доверяют своим соседям 79% россиян, из них 10% — всем соседям, 38% доверяют большинству соседей, а еще треть (31%) — меньшинству. Доля недоверчивых жителей многоквартирных домов — 18%, выше среди снимающих жилье (не доверяет соседям каждый третий — 28%). Также выше доля жильцов многоквартирных домов, не доверяющих своим соседям, среди жителей городов-миллионников (25%).

46% жителей многоквартирных домов утверждают, что знакомы почти со всеми соседями по подъезду, чаще те, кто имеет жилье в собственности — 50%. Треть жителей многоквартирных домов знакомы с небольшой частью своих соседей по подъезду или не знают никого из них (36%). Среди тех, кто живет в съемной квартире, эта доля выше — 58%.

Три четверти россиян, живущих в многоквартирных домах, знают своих соседей по лестничной площадке (75%). Каждый пятый (17%) знает только некоторых из соседей по лестничной площадке, эта доля выше среди тех, кто проживает в съемном жилье (34%).

За последний год с большинством соседей здоровались 86% жителей многоквартирных домов. На бытовые темы с большинством соседей общались за последний год треть жителей многоквартирных домов (35%), еще треть (33%) общались на эти темы с меньшей частью соседей, а треть (31%) не имели опыта такого взаимодействия. Общие проблемы по дому решали с большинством соседей 29% опрошенных, а с меньшинством — 28%, но большая доля жителей многоквартирных домов за последний год не имели опыта такой коммуникационной практики (43%). Вместе проводили время с соседями 34% жителей многоквартирных домов, однако только 4% — с большинством из них, а 65% не практиковали такую форму общения с соседями за последний год.

Более половины опрошенных жителей многоквартирных домов (62%) помогали своим соседям за последние год-два. Чаще к ним обращались за помощью в ремонте (12%), за советом или поддержкой (8%), материальной помощью (8%). Также для соседей жильцы многоквартирных домов ходили в магазин (7%), присматривали за животными или детьми (6%), помогали в бытовых вопросах (6%) или доносили сумки и тяжести (6%).

Источник: ВЦИОМ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Дружите со своими соседями?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убрать оговорку о "подряд" двух сроках президента из Конституции допустил Путин
20:29 19-12-2019
Убрать оговорку о
Знакомы с соседями половина россиян
20:09 19-12-2019
Знакомы с соседями половина россиян
БердскАвтор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж 9
19:45 19-12-2019
Автор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж
БердскВерхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске
18:00 19-12-2019
Верхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске
Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео
17:45 19-12-2019
Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео
Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
17:34 19-12-2019
Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
17:30 19-12-2019
Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
Как выбрать безопасную гирлянду?
17:23 19-12-2019
Как выбрать безопасную гирлянду?
БердскСкончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
17:19 19-12-2019
Скончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая
17:16 19-12-2019
Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая