Убрать оговорку о «подряд» двух сроках президента из Конституции допустил Путин

Что касается Конституции — это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, принимать новую Конституцию не следует, сказал глава страны.

Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента

Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки «подряд» в статье Конституции о президентских сроках. Об этом он заявил на большой пресс-конференции, пишет РИА Новости.

В целом глава государства отметил, что основное в Конституции должно остаться неизменным.

«Что касается Конституции — это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, принимать новую Конституцию не следует. Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной», — сказал он.

Остальное же, по его словам, так или иначе менять можно и на этот счет идут дискуссии.

«Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это с возможным расширением прав парламента с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Это все можно делать после хорошей подготовки дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно», — отметил президент.