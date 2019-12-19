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Путин: никакой новой пенсионной реформы не планируется

20:44 19.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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В России с 2019 года началось плавное увеличение пенсионного возраста. До 2028 года общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин вырастет до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет.

Путин: никакой новой пенсионной реформы не планируется
Путин заявил, что новой пенсионной реформы не готовится
Сюжет: Пенсионная реформа
Путин: никакой новой пенсионной реформы не планируется

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Все решения в области пенсионного обеспечения приняты, никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации президента. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, пишет ТАСС.
«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никакие изменения там не планируются. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации президента, нигде», — сказал он.

Глава государства также прокомментировал новый законопроект Минфина о гарантированном пенсионном плане (ГПП). «Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями и вопрос идет просто об их защите», — пояснил Путин.

В России с 2019 года началось плавное увеличение пенсионного возраста. До 2028 года общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин вырастет до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет.
Минфин и ЦБ РФ 29 октября представили новый вид системы накопительной пенсии — гарантированный пенсионный план (ГПП), который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

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От редакции

Ну и слава богу.

Аноним, 19 декабря 2019 20:54
Спасибо государь. Нам старой реформы по гроб жизни
Аноним, 19 декабря 2019 21:24
Ахаха! Точно
cba, 19 декабря 2019 21:01
Лжет он, как обычно! Потом опять скажет - обстоятельства изменились, страна изменилась и т.д. Как обычно Путин свои популистские намерения выдает за истину в последней инстанции. А вот больше такой номер не пройдет - иди ты в отставку, а работает пусть новый президент.
ХВАТИТ, Путин!!
Аноним, 19 декабря 2019 21:24
На завтра он все равно ничего не помнит. ( а песков «такую пургу несёт», впрочем что ему остаётся.
Мне вот вопрос вчера - «а смог бы нас петруша на Новый год порадовать?»
Мазанулся пяточек
Аноним, 19 декабря 2019 22:39
Как хочется услышать фразу некогда произнесенную Борис Николаевичем. Я ухожу

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