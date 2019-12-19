Загрыз и забил трехмесячного сына пьяный отец. Мальчик плачем мешал спать

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободу сроком на 1 год.

Забил плачущего 3-месячного сына отец

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора жителю г. Дивногорск Красноярского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему), сообщает СК по Красноярску.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года житель города Дивногорска находился в своем жилище в состоянии алкогольного опьянения со своим трехмесячным сыном в то время, когда его жена ушла на работу в ночную смену, а старшая дочь находилась у бабушки.

Ребенок начал плакать и капризничать. Отец пытался успокоить сына, но не смог этого сделать, тогда он нанес ему множественные удары по телу, а также несколько раз укусил его. От полученных повреждений младенец скончался на месте происшествия.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободу сроком на 1 год.