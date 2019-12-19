Стояла в жёсткой пробке улица Ленина в Бердске из-за двух «экономных» таксистов

У водителей столкнувшихся автомобилей не нашлось двух тысяч на услуги аварийного комиссара.
У водителей столкнувшихся автомобилей не нашлось двух тысяч на услуги аварийного комиссара.
Автомобили «Мицубиси Грандис» и «Мазда» шестой модели не разъехались на подъезде к «Сибирскому Версалю» в начале седьмого вечера. Как рассказал сайту аварийный комиссар Анатолий Сироткин, водитель «Мицубиси», поворачивая с улицы Ленина в сторону торгового центра, не пропустил двигавшуюся в прямом направлении в сторону ДК «Мазду».
В результате столкновения обе иномарки серьёзно повредили себе передние части. Водители не пострадали, но от услуг аваркомов отказались сугубо по финансовым соображениям.
— Таксисты они такие, знаете ли, экономные и рассудительные — предпочли дожидаться сотрудников ГИБДД , несмотря на образовавшуюся гигантскую пробку, — рассказали сайту «Свидетель» в «Аварийном комиссариате по Новосибирской области».
ДТП без пострадавших у «Сибирского Версаля» произошло в разгар вечернего часа пик. Столкнувшиеся машины полностью блокировали проезжую часть в сторону городского ДК. Попутный транспорт вынужден был объезжать их по встречке и у края обочины. В связи с произошедшим на улице Ленина образовалась гигантская пробка. «Экономных таксистов», как минимум, до 21 часа ругали все пробивающиеся сквозь пробку автовладельцы. На 21.45, по сообщениям подписчиков группы АвтоБердск ВКонтакте, сотрудники ГИБДД до места аварии ещё не добрались.