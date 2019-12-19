Стояла в жёсткой пробке улица Ленина в Бердске из-за двух «экономных» таксистов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Стояла в жёсткой пробке улица Ленина в Бердске из-за двух «экономных» таксистов

9:48:0912/19/2019
1

<div></div>

У водителей столкнувшихся автомобилей не нашлось двух тысяч на услуги аварийного комиссара.

Автомобили «Мицубиси Грандис» и «Мазда» шестой модели не разъехались на подъезде к «Сибирскому Версалю» в начале седьмого вечера. Как рассказал сайту аварийный комиссар Анатолий Сироткин, водитель «Мицубиси», поворачивая с улицы Ленина в сторону торгового центра, не пропустил двигавшуюся в прямом направлении в сторону ДК «Мазду».

В результате столкновения обе иномарки серьёзно повредили себе передние части. Водители не пострадали, но от услуг аваркомов отказались сугубо по финансовым соображениям.

— Таксисты они такие, знаете ли, экономные и рассудительные — предпочли дожидаться сотрудников ГИБДД , несмотря на образовавшуюся гигантскую пробку, — рассказали сайту «Свидетель» в «Аварийном комиссариате по Новосибирской области».

ДТП без пострадавших у «Сибирского Версаля» произошло в разгар вечернего часа пик. Столкнувшиеся машины полностью блокировали проезжую часть в сторону городского ДК. Попутный транспорт вынужден был объезжать их по встречке и у края обочины. В связи с произошедшим на улице Ленина образовалась гигантская пробка. «Экономных таксистов», как минимум, до 21 часа ругали все пробивающиеся сквозь пробку автовладельцы. На 21.45, по сообщениям подписчиков группы АвтоБердск ВКонтакте, сотрудники ГИБДД до места аварии ещё не добрались.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Магнитная буря 24 февраля: От головной боли до тошноты, какие последствия принесет умеренная геомагнитная буря?
    8:50:51 2/24/2021
    Магнитная буря 24 февраля: От головной боли до тошноты, какие последствия принесет умеренная геомагнитная буря?
    Какой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 24 февраля 2021 года в среду?
    8:20:23 2/24/2021
    Какой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 24 февраля 2021 года в среду?
    Полиция раскрыла новый способ мошенничества в соцсетях
    8:00:38 2/24/2021
    Полиция раскрыла новый способ мошенничества в соцсетях
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 февраля 2021 в России и мире
    7:40:28 2/24/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 февраля 2021 в России и мире
    БердскАномальная погода: что ждет 24 февраля жителей Бердска, рассказываем
    6:30:53 2/24/2021
    Аномальная погода: что ждет 24 февраля жителей Бердска, рассказываем
    День рождения лотереи 24 февраля: Интересные факты о лотереях и лотерейных билетах
    11:45:40 2/23/2021
    День рождения лотереи 24 февраля: Интересные факты о лотереях и лотерейных билетах
    24 февраля - День флага Мексики: История национального праздника
    10:20:50 2/23/2021
    24 февраля - День флага Мексики: История национального праздника
    Вождь индейцев потребовал от концерна Jeep прекратить использовать название Cherokee
    10:08:04 2/23/2021
    Вождь индейцев потребовал от концерна Jeep прекратить использовать название Cherokee
    Тайну о первой смерти от коронавируса в Европе раскрыли ученые
    10:02:11 2/23/2021
    Тайну о первой смерти от коронавируса в Европе раскрыли ученые
    На пикеты против продажи земли вышли жители Академгородка в Новосибирске
    9:54:24 2/23/2021
    На пикеты против продажи земли вышли жители Академгородка в Новосибирске