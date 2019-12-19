Правила посещения новогодней бани: алкоголь категорически противопоказан, нельзя наедаться и быть голодным

Длительные зимние праздники в России сопряжены с массой традиционных развлечений, в том числе посещением русской бани. Причем нужно не просто попариться с веником, но и окунуться для полноты ощущений в прорубь. Однако следует помнить, дабы банный день прошел с пользой для здоровья и хорошего настроения, следует соблюдать ряд правил.

Прежде всего, перед посещением русской бани нужно определиться, что такое для вас баня: клуб по интересам или здравница. Совместить не получится. Если выбор сделан в пользу лечебных процедур, то организм следует подготовить.

Париться натощак нельзя, а значит — не наедаться, но и не быть голодным. Желательно перед баней выпить пару чашек травяного чая, а вот алкоголь категорически противопоказан. Это может привести к инсульту. В парилке нужно лежать, а ни в коем случае не сидеть.

Профессиональная банщица Вера Петракович заявила, что если пришли в баню с повышенным давлением, то следует лечь на полку и поднять ноги. Тогда давление стабилизируется, и голова болеть не будет. А париться следует постепенно и с несколькими заходами в парилку. Когда тело сильно нагрелось, можно для контраста пробежать по снегу, обтереться, а также обливаться ледяной водой. Однако главное достоинство русской бани — это культура парения веником.

Как рассказал президент национальной федерации банного парения Марат Хаиров: «Русская баня без веника бессмысленна, это все равно, что хлебать борщ вилкой». Дубовым или кленовым веником хорошо париться, так как у них лист широкий и хорошо подгребает жар. Березовый прекрасен для массажа и растирки. Для тонуса кожи подойдет можжевеловый. Пихтовые и липовые веники вкусно пахнут.

Кстати

Как определить, не слишком ли горячая и сухая парная? Если вы вошли, и горячий воздух обжег ноздри — защипало в носу — париться нельзя. Нужно открыть окно и дверь в парной, вылить на стены парилки восемь ведер воды (ну, или хотя бы два ведра) — влажность повысится, и температура упадет до оптимальной.

Источник: РГ