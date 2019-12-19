Ботокс не спасет от морщин: какие привычки ведут к морщинам

В следующий раз, когда рука сама потянется к пачке жевательной резинки, вспомните, что она может спровоцировать напряжение жевательных мышц от чрезмерной нагрузки на челюсть, что, в свою очередь, может закончиться асимметрией челюсти и появлением морщин вокруг рта.

Серьезный враг нашей кожи — недосып

На какие только уловки не идут современные женщины, чтобы спастись от ненавистных морщин: прибегают к инъекционной косметологии, пластической хирургии, наносят на кожу всевозможные крема, клеят патчи и прячутся от солнца, словно вампиры. Но все это не будет иметь никакого эффекта, если вы безудержно используете вашу мимику, любите спать лицом в подушку и делаете еще ряд вещей, которые наряду с возрастными изменениями и плохой экологией вносят заметный вклад в рельеф лица.

Face-эксперт Александра Савина рассказала о неочевидных привычках, которые ежедневно нас старят, и дала несколько советов, способных приостановить этот процесс.

Недоброе утро

Многие из нас помнят отрывки из кино или рекламы, где, просыпаясь с утра, герой несколько секунд трет глаза руками. Откуда появился этот ритуал и почему он стал неотъемлемой частью пробуждения, непонятно, главное, не повторяйте его в реальной жизни!

С кожей век и вокруг глаз нужно обходиться очень аккуратно. Она слишком нежная и чувствительная, из-за недостатка сальных желез и подкожного слоя жировой ткани нуждается в регулярном дополнительном увлажнении и питании. Отсутствие должного ухода и пренебрежительное отношение могут вызвать первые морщины в уголках глаз уже в 20-25 лет. Если продолжать в том же духе, впоследствии они будут лишь углубляться и становиться заметнее даже в неподвижном состоянии лица.

Также после водных процедур я рекомендую вам вытирать лицо промакивающими движениями, а не растирающими. Умываться при этом лучше водой комнатной температуры, от холодной мы непроизвольно сильно щуримся. Это тоже негативно влияет на кожу вокруг глаз. И еще одно важное дополнение: косметику с глаз необходимо снимать максимально аккуратно, плавными движениями.

Лицом в подушку

Морщины — очень коварные враги. Они атакуют нас, когда мы меньше всего этого ждем: во сне. На протяжении многих лет мы спим в одних и тех же позах, и если в молодые годы так называемые «линии сна» быстро распрямлялись, то с годами есть риск, что одним прекрасным утром они уже никуда не исчезнут, а навсегда останутся на вашем лице.

Если человек часто спит на боку, то морщины могут появиться на подбородке и щеках. У тех, кто предпочитает спать лицом в подушку, — на лбу, в области межбровья и шее. Кроме того, носогубные складки всегда будут ярче выражены именно с той стороны, на которой вы чаще всего лежите.

Огромный минус «морщин сна» заключается в том, что они, в отличие от мимических, образуются не за счет сокращения мышц. Поэтому кремы и такие блокаторы мышц, как ботокс, на них не действуют. Избежать давления, образующегося при длительном соприкосновении лица с подушкой, можно двумя способами: спать на спине или на ночь клеить вдоль мышц тейпы. Это специальные пластыри, которые распределяют по лицу согласно специальной схеме, чтобы расслабить определенные мышцы и уменьшить выраженность морщин либо предупредить их появление и фиксацию.

Также не забывайте, что еще один серьезный враг нашей кожи — недосып. Если вы хотите выглядеть с утра хорошо, забудьте о вечеринках и посиделках с подружками допоздна, разумеется, просмотр сериалов до рассвета тоже попадает под запрет.

Гаджет и осанка

С появлением в жизни современного человека смартфонов и других гаджетов многое стало проще и доступнее. Но вот здоровье при этом сильно пошатнулось. В частности, увеличилось количество людей с заболеваниями позвоночника (остеохондроз) и гиподинамией.

Большую часть времени мы проводим, вытянув шею к монитору компьютера или склонившись над смартфоном. От этого она сильно уходит вперед, а мышцы спины слабеют. В результате на шее формируются морщины. Чтобы избежать их появления, надо удерживать голову прямо, а угол между шеей и подбородком должен быть равен 90 градусам, телефон держите чуть выше обычного. Заведите привычку следить за осанкой. Больше двигайтесь и обязательно ходите на массаж, это заметно улучшит ваше состояние.

Пожевала — и хватит

Еще одна неочевидная привычка, от которой вы можете со временем пострадать, — любовь к жвачке. В следующий раз, когда рука сама потянется к пачке жевательной резинки, вспомните, что она может спровоцировать напряжение жевательных мышц от чрезмерной нагрузки на челюсть, что, в свою очередь, может закончиться асимметрией челюсти и появлением морщин вокруг рта.

Источник: АиФ