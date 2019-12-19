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Образование / Общество

Раскрыты новые факты о величайшем Парфеноне

23:28 19.12.2019 Фото: pxhere.com
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Этот храм считается одним из главных символов Древней Греции. Он был построен в 447-438 годах до н.э. архитектором Калликратом. Храм дошел до наших дней, но находится в полуразрушенном состоянии.

Раскрыты новые факты о величайшем Парфеноне

По мнению археолога Янрика ван Рухейзена из Утрехтского университета, в древнегреческие времена этот храм назывался вовсе не «Парфеноном»

Ученые из Нидерландов опубликовали в журнале American Journal of Archaeology, а также в голландской версии журнала National Geographic сенсационное исследование, доказывающее, что знаменитый древнегреческий Парфенон веками называли неправильно.
Интригующее исследование посвящено не столько самому Парфенону, знаменитому памятнику античной архитектуры, сколько его названию.

Этот храм считается одним из главных символов Древней Греции. Он был построен в 447-438 годах до н.э. архитектором Калликратом. Храм дошел до наших дней, но находится в полуразрушенном состоянии. Несмотря на это, он считается одним из величайших сооружений в истории.

Однако, по мнению археолога Янрика ван Рухейзена из Утрехтского университета, в древнегреческие времена этот храм назывался вовсе не «Парфеноном». Исследователь доказывает, что его называние было «Гекатомпедон».

«Гекатомпедон» — это название, которое греки использовали для обозначения храмов, имевших длину 100 футов (30 метров), — пишет ван Рухуйзен. — Это название происходило от греческих слов «сотня» (hekaton) и «нога» (pous)».

По его словам, на Акрополе действительно когда-то стоял Парфенон, но это был другой храм, меньший по размерам. Голландский археолог утверждает, что оригинальный храм, вероятно, получил свое название от женщин-кариатид, которые были «парфенами» (девственницами) в храме Эрехтиума.

Таким образом, по мнению ученого, Парфеноном должен был называться храм, в котором служили «парфены», то есть храм Эрехтиума. А он находился рядом с тем храмом, который дошел до наших дней и который мы называем Парфеноном.

Впрочем, у этой гипотезы сразу появились критики. По общепринятой теории Парфенон был назван в честь богини Афины, которая древними греками нередко упоминалась как девственница, то есть «парфена» (Parthenos).

Источник: РГ

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