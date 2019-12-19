Раскрыты новые факты о величайшем Парфеноне

Этот храм считается одним из главных символов Древней Греции. Он был построен в 447-438 годах до н.э. архитектором Калликратом. Храм дошел до наших дней, но находится в полуразрушенном состоянии. Несмотря на это, он считается одним из величайших сооружений в истории.
Однако, по мнению археолога Янрика ван Рухейзена из Утрехтского университета, в древнегреческие времена этот храм назывался вовсе не «Парфеноном». Исследователь доказывает, что его называние было «Гекатомпедон».
«Гекатомпедон» — это название, которое греки использовали для обозначения храмов, имевших длину 100 футов (30 метров), — пишет ван Рухуйзен. — Это название происходило от греческих слов «сотня» (hekaton) и «нога» (pous)».
По его словам, на Акрополе действительно когда-то стоял Парфенон, но это был другой храм, меньший по размерам. Голландский археолог утверждает, что оригинальный храм, вероятно, получил свое название от женщин-кариатид, которые были «парфенами» (девственницами) в храме Эрехтиума.
Таким образом, по мнению ученого, Парфеноном должен был называться храм, в котором служили «парфены», то есть храм Эрехтиума. А он находился рядом с тем храмом, который дошел до наших дней и который мы называем Парфеноном.
Впрочем, у этой гипотезы сразу появились критики. По общепринятой теории Парфенон был назван в честь богини Афины, которая древними греками нередко упоминалась как девственница, то есть «парфена» (Parthenos).
Источник: РГ