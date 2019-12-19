Манка, сухое молоко, йогурт: Какие продукты категорически противопоказаны новорожденным?

В 100 граммах манки, сваренной на воде, содержится 80 килокалорий. Для сравнения: в таком же количестве смеси для маловесных и недоношенных детей — 75 килокалорий. Разница незначительна, при этом смесь максимально адаптирована для ребенка, а манка содержит глютен (пшеничную клейковину). Он может спровоцировать пищевую непереносимость. И в этом главная опасность.

Если у женщины нет грудного молока, следует обратиться к педиатру, чтобы подобрать оптимальный вариант смеси для питания крохи

Кормить ребенка, который недавно родился и еще не может потреблять твердую пищу, надо по определенным законам и правилам. Причем стоит понимать, что отступление от них чревато тем, что у малыша разовьются тяжелые нарушения состояния здоровья, которые даже могут закончиться летально. О том, какие продукты из, казалось бы, полезных нельзя давать малышу вообще, рассказала врач-педиатр, руководитель общественного движения «Совет матерей, автор книг о материнстве и детстве Татьяна Буцкая.

Питание ребенка — важный вопрос. Ведь от него напрямую зависит, как малыш будет расти и развиваться, насколько здоровым он окажется. Нередки ситуации, когда молодые матери по незнанию и неопытности, а также начитавшись советов и не проконсультировавшись с врачом, начинают давать ребенку те продукты, с которыми он еще не в состоянии справиться. И результаты могут быть плачевными.

Сухое молоко

Попытки заменить обычным сухим молоком смеси для кормления не заканчиваются успехом. Если у женщины нет грудного молока, следует обратиться к педиатру, чтобы подобрать оптимальный вариант смеси для питания крохи. Надеяться на то, что название смеси — «молочная сухая смесь» — равноценно названию продукта «сухое молоко», не приходится. Во внешнем сходстве таких продуктов питания и кроется самая большая опасность. Ведь цельное сухое молоко включает в свой состав компоненты-оксистеролы. Это вещества, в основе которых лежит холестерин. С ним и взрослые-то не всегда справляются. Также такой сухой порошок-концентрат включает в себя большое количество жиров и белков. Распределение этих составляющих происходит следующим образом: четверть состава — белки, четверть — жиры. Если же речь идет об имеющемся в продаже обезжиренном сухом молоке, то в его составе 1% жира и почти 40% белков.

Белки — полезный строительный материал для организма, но не в таких количествах, ведь норма превышена в 2-3 раза. Поэтому ЖКТ малыша и его почки с такой серьезной нагрузкой не справляются. Причем это слишком даже для годовалого крохи, что уж говорить про младенца с его несовершенным пищеварительным трактом. Я бы назвала такое испытание для малыша метаболической катастрофой. В результате такого питания у ребенка начинается нарушение кислотно-щелочного равновесия, проблемы с почками и системой кроветворения. Связано это с тем, что младенческий организм никак не может расщепить столь тяжелые белки — ему попросту не хватает для этого ферментов. Белки начинают всасываться через кишечную стенку в неизмененном виде и приводят к развитию кровотечений. Следом за этим тянется потеря железа, причем в достаточно крупных размерах — в 4-5 раз, начинается анемия.

Особенно от такого питания страдают почки, которые еще не созрели окончательно и не могут правильно фильтровать все к ним поступающее. Переизбыток веществ становится причиной нарушения водно-солевого баланса в организме, т. е. начинается обезвоживание. Таким образом легко привести к почечной недостаточности.

Коровье и козье молоко

Еще один продукт, который не стоит потреблять, несмотря на то, что традиционно все считают его крайне полезным и питательным. Ведь это серьезнейший аллерген, в котором также содержится огромное количество белков — около 20. Самый агрессивный — бета-лактоглобулин. У малышей его непереносимость вызвана недостаточностью ферментов и высокой проницаемостью стенок кишечника. Педиатры рекомендуют вводить молоко в рацион ребенка в возрасте около года.

Если молоко ввели в питание крохи в период новорожденности, то со здоровьем возможны те же проблемы, что и в случае кормления сухим молоком. Ведь малыша кормят им 6-8 раз в сутки. Если молоко ввели в 4-6 месяцев в качестве одного из приемов пищи, скорее всего, возникнет пищевая аллергия и анемия.

Козье молоко содержит больше белков, чем коровье, но их состав ближе к женскому молоку. Козье молоко обычно дают детям при непереносимости коровьего молока. Но если у ребенка уже сформировалась аллергия молоко коровы, она может возникнуть и на молоко козы. Это перекрестный аллерген.

С козьим молоком тоже спешить не надо. Ребенку можно дать его попробовать в год и позже. В качестве альтернативы и полноценного источника кальция лучше использовать адаптированное детское молочко.

Кефиры или йогурты

Кефир — еще один запрещенный продукт в рационе младенцев. Ведь он обладает «агрессивной» кислотностью (4-4,5 рН). В нем содержится «грубый» казеин, спирт, дрожжевые клетки, а также большое количество минеральных солей. Кефир может привести к нарушению кислотно-щелочного баланса в организме ребенка, создать дополнительную нагрузку на почки, а также вызвать анемию и пищевую непереносимость. В рацион крохи кефир можно попытаться ввести не раньше 8 месяцев.

Йогурты действуют по схожему принципу.

Манная каша

Раньше младенцам давали такой продукт, например, при отсутствии грудного молока у матери. Тогда считалось, что это отличная альтернатива: питательная, густая и молочная.

Если ребенок изначально был на грудном молоке и оно по каким-то причинам заканчивалось, ребенка могли накормить и жидкой кашей. И здесь важен возраст. В полгода это не так страшно, как в первые месяцы рождения.

В качестве докорма брали манку. Манная каша очень сытная, на ней дети быстро набирают вес. Многие уверены, что она питательнее искусственной смеси. Но давайте сравним. В 100 граммах манки, сваренной на воде, содержится 80 килокалорий. Для сравнения: в таком же количестве смеси для маловесных и недоношенных детей — 75 килокалорий. Разница незначительна, при этом смесь максимально адаптирована для ребенка, а манка содержит глютен (пшеничную клейковину). Он может спровоцировать пищевую непереносимость. И в этом главная опасность.

В период новорожденности каши детям давать нельзя. А вот когда ребенку исполнится 6 месяцев, можно давать безглютеновые каши. Это рисовая, курузная и гречневая каши.

Источник: АиФ