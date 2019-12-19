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Первые отзывы после долгожданной премьеры «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

23:48 19.12.2019 Фото: pxhere.com
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Премьеру посетили многие знаменитости, в том числе Ирина Горбачева, Ирина Безрукова, Влад Соколовский и другие.

Первые отзывы после долгожданной премьеры Звездные Войны: Скайуокер. Восход

Лучшая часть третьей трилогии, максимальный финал всего, пик эмоций, величие и вечная память героям

Первые российские зрители посмотрели заключительную часть саги «Звездные Войны: Скайуокер. Восход», премьера которой состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь» во вторник.
Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.
«Это волшебная, сказочная и очень красивая вселенная, поэтому зрителям очень нравится мир, который был создан», — рассказал журналистам писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
«Лучшая часть третьей трилогии, максимальный финал всего, пик эмоций, величие и вечная память героям. Осталось теперь Marvel закрыть», — написал кинокритик Егор Беликов.
«Хоть это и последний эпизод, вопросов осталось много», — написал в инстаграме @alexmaniwe.
«Этот эпизод лучший не за свою исключительность, а скорее за преумножение исключительных качеств франшизы в целом», — прокомментировал @edw3st в Твиттере.
Показ прошел в двух самых больших залах кинотеатра: гостей вечера встречали штурмовики, джедаи со световыми мечами и главные герои саги — актеры, переодетые в Люка Скайуокера и принцессу Лею.
Премьеру посетили многие знаменитости, в том числе Ирина Горбачева, Ирина Безрукова, Влад Соколовский и другие.
Выход девятого эпизода саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в российский прокат запланирован на 19 декабря.
Источник: РИА Новости
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От редакции

Уже купи дли билеты на долгожданный финал?

АнтиЯ, 19 декабря 2019 23:59
Ирина Горбачева, Ирина Безрукова, Влад Соколовский и другие. Кто все эти люди?

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