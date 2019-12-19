19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Почти половина школьников страдают от загруженности школьной программой

23:59 19.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Для 2-3 классов домашнее задание не должно занимать больше 1,5 часа в день. Для — 4-5 классов — 2 часа.

Почти половина школьников страдают от загруженности школьной программой

Часто занятия официально не стоят в расписании, но обязательны для посещения

Около 46 процентов российских школьников перегружены из-за большого количества уроков и домашних заданий. Об этом рассказали родители в ходе всероссийского опроса ОНФ.
-Из более чем трехтысяч учащихся почти половина перегружены школьной программой, — сообщает ОНФ. По пять дней в неделю учатся 68 процентов школьников, а по субботам учится уже каждый третий ребенок. При этом большая часть подростков (от 13 до 18 лет) ежедневно посещают шесть (43 процента) или семь (43 процента) уроков. Но может быть и восемь и даже девять уроков в день: речь идет примерно о 5 процентах школьников. Оттуда взялось девять уроков? Часто занятия официально не стоят в расписании, но обязательны для посещения.

— Это является грубым нарушением норм СанПиНа. Даже в одиннадцатом классе у детей не может быть более семи уроков, — замечают эксперты ОНФ.

Сколько уходит в среднем на домашнее задание? Ответ: 2 часа 24 минуты в день. В начальной школе — 2 часа 8 минут, в старших классах — 2 часа 37 минут. Это то, о чем говорят родители. Опять же грубое нарушение санитарных норм. Для 2-3 классов домашнее задание не должно занимать больше 1,5 часа в день. Для — 4-5 классов — 2 часа.

И примерно 1 час 24 минуты в среднем ребенок работает над разными проектами в рамках школьной программы.

Родители предлагают изменить объем домашнего задания. Так ответили 61 процент респондентов, считающих, что их дети перегружены. Еще половина мам и пап хотят, чтобы была усовершенствована методика преподавания в школе. 35 процентов считают, что нужно в целом менять содержание образования. В том числе — отказаться от изучения отдельных разделов программы.

Также родители призвали сократить количество тем для самостоятельного изучения и объем заданий, «требующих участия взрослых». Количество проверочных и контрольных работ тоже вызвало недовольство. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи родителей из 83 регионов.

— Больше всего, по мнению родителей, на возможность поступления в вуз или колледж влияет работа ребенка на уроках в школе, а также дополнительные платные занятия по предметам, репетиторы и подготовительные курсы, — сообщают эксперты. Но все это еще больше увеличивает «рабочий день» ребенка. Занятия с репетитором в среднем длятся 1 час 18 минут в день, подготовительные курсы — 1,5 часа.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А сколько по времени ваш ребенок выполняет домашнее задание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Милиум или просянка: Как избавится от сального дефекта на коже?
00:39 20-12-2019
Милиум или просянка: Как избавится от сального дефекта на коже?
Найдено самое глубокое место на земной суше в восточной Антарктиде
00:16 20-12-2019
Найдено самое глубокое место на земной суше в восточной Антарктиде
Теперь не нужно ходить к нотариусу: Принят закон о цифровом нотариате
00:09 20-12-2019
Теперь не нужно ходить к нотариусу: Принят закон о цифровом нотариате
Противопоказано при панкреатите, атеросклерозе и повышенном холестерине: Кому еще нельзя сливочное масло?
00:00 20-12-2019
Противопоказано при панкреатите, атеросклерозе и повышенном холестерине: Кому еще нельзя сливочное масло?
Почти половина школьников страдают от загруженности школьной программой
23:59 19-12-2019
Почти половина школьников страдают от загруженности школьной программой
Манка, сухое молоко, йогурт: Какие продукты категорически противопоказаны новорожденным?
23:49 19-12-2019
Манка, сухое молоко, йогурт: Какие продукты категорически противопоказаны новорожденным?
Первые отзывы после долгожданной премьеры "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" 1
23:48 19-12-2019
Первые отзывы после долгожданной премьеры
Ботокс не спасет от морщин: какие привычки ведут к морщинам
23:35 19-12-2019
Ботокс не спасет от морщин: какие привычки ведут к морщинам
Что произошло? Стол ЗИЛ с напрочь развороченной мордой на трассе Р-256
23:34 19-12-2019
Что произошло? Стол ЗИЛ с напрочь развороченной мордой на трассе Р-256
Раскрыты новые факты о величайшем Парфеноне
23:28 19-12-2019
Раскрыты новые факты о величайшем Парфеноне