Почти половина школьников страдают от загруженности школьной программой

— Это является грубым нарушением норм СанПиНа. Даже в одиннадцатом классе у детей не может быть более семи уроков, — замечают эксперты ОНФ.
Сколько уходит в среднем на домашнее задание? Ответ: 2 часа 24 минуты в день. В начальной школе — 2 часа 8 минут, в старших классах — 2 часа 37 минут. Это то, о чем говорят родители. Опять же грубое нарушение санитарных норм. Для 2-3 классов домашнее задание не должно занимать больше 1,5 часа в день. Для — 4-5 классов — 2 часа.
И примерно 1 час 24 минуты в среднем ребенок работает над разными проектами в рамках школьной программы.
Родители предлагают изменить объем домашнего задания. Так ответили 61 процент респондентов, считающих, что их дети перегружены. Еще половина мам и пап хотят, чтобы была усовершенствована методика преподавания в школе. 35 процентов считают, что нужно в целом менять содержание образования. В том числе — отказаться от изучения отдельных разделов программы.
Также родители призвали сократить количество тем для самостоятельного изучения и объем заданий, «требующих участия взрослых». Количество проверочных и контрольных работ тоже вызвало недовольство. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи родителей из 83 регионов.
— Больше всего, по мнению родителей, на возможность поступления в вуз или колледж влияет работа ребенка на уроках в школе, а также дополнительные платные занятия по предметам, репетиторы и подготовительные курсы, — сообщают эксперты. Но все это еще больше увеличивает «рабочий день» ребенка. Занятия с репетитором в среднем длятся 1 час 18 минут в день, подготовительные курсы — 1,5 часа.
Источник: РГ