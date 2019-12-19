Почти половина школьников страдают от загруженности школьной программой

Для 2-3 классов домашнее задание не должно занимать больше 1,5 часа в день. Для — 4-5 классов — 2 часа.

Часто занятия официально не стоят в расписании, но обязательны для посещения

Около 46 процентов российских школьников перегружены из-за большого количества уроков и домашних заданий. Об этом рассказали родители в ходе всероссийского опроса ОНФ.

-Из более чем трехтысяч учащихся почти половина перегружены школьной программой, — сообщает ОНФ. По пять дней в неделю учатся 68 процентов школьников, а по субботам учится уже каждый третий ребенок. При этом большая часть подростков (от 13 до 18 лет) ежедневно посещают шесть (43 процента) или семь (43 процента) уроков. Но может быть и восемь и даже девять уроков в день: речь идет примерно о 5 процентах школьников. Оттуда взялось девять уроков? Часто занятия официально не стоят в расписании, но обязательны для посещения.