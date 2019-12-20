Нежные мужчины

Характерными признаками уретрита являются жжение и рези при опорожнении мочевого пузыря, а также слизь с сильным неприятным запахом

Часто распространенной причиной осложнений появившегося заболевания выступает стеснение, проявляемое мужским полом перед походом к врачу. Сильная половина человечества терпит до последнего дискомфорт и обращается к специалисту уже тогда, когда болезнь начала прогрессировать. Запомните: на сегодняшний день существует множество заболеваний, которые могут развиться у мужчин абсолютно в любом возрасте. Наиболее частыми из них являются болезни урологического характера.

Мужское здоровье уязвимее женского

Возглавляет список урологических заболеваний цистит. При цистите воспаляется мочевой пузырь, вследствие чего мочеиспускание становится затруднительным, может подняться температура и пойти осложнение на почки. Как правило, цистит выступает симптомом наличия других заболеваний, поэтому требует немедленного обращения к врачу. При уретрите воспаляется мочеиспускательный канал. Характерными признаками уретрита являются жжение и рези при опорожнении мочевого пузыря, а также слизь с сильным неприятным запахом. В тяжелых случаях при мочеиспускании может выделяться кровь. Орхит – воспаление мужских придатков. Заболевание провоцируют ОРЗ, грипп, пневмония и другие виды простуды. Симптомами орхита выступают высокая температура, сильная боль и воспаление придатков. При баланопостите происходит воспаление мужского полового органа. Болезнь проистекает в несколько этапов. Сначала появляются жжение и зуд, затем покраснение (воспаление) и выделение жидкости с неприятным запахом и при игнорировании заболевания заканчивается образованием язвочек или гнойничков.

Простатит возникает и протекает бессимптомно. До появления первых тревожных сигналов может пройти от нескольких месяцев до трех лет. Именно поэтому мужчинам, так же, как и женщинам, необходимо регулярно проходить профилактическую проверку здоровья у врача. Отсутствие лечения при воспалении предстательной железы может привести к серьезным и тяжелым последствиям, вплоть до рака. Доброкачественной опухолью предстательной железы является аденома. Ее первыми признаками является частое мочеиспускание, вследствие разрастания опухоли и ее давления на выводящий орган. Данному заболеванию подвержены мужчины среднего и пожилого возраста.

Береги здоровье смолоду

Мужские болезни могут проявляться и в младенческом возрасте. К таким видам относят фимоз, при котором крайняя плоть закрывает мочеиспускательное отверстие. Фимоз опасен тем, что остатки мочи остаются в закрытых участках, создавая благотворную среду для болезнетворных бактерий. Это, в свою очередь, приводит к развитию других серьезных заболеваний. Поэтому фимоз ни в коем случае нельзя игнорировать, ссылаясь на то, что болезнь пройдет с возрастом. Еще одна крайне неприятная мужская проблема, с которой могут столкнуться мамы маленьких мальчиков – крипторхизм. При этом заболевании не происходит должного опущения мужских придатков из брюшной полости. Если с развитием ребенка до 5 лет самостоятельного опущения не произошло, врачи назначают специальную терапию. Варикоцеле характеризуется расширением вен семенного канатика. Заболевание встречается как у подростков, так и у мальчиков до года. Отсутствие своевременного лечения болезни с течением времени приводит к мужскому бесплодию.

Не обходит мужчин стороной и кризис среднего возраста, который наступает в период 35-40 лет. По сравнению с женщинами, у мужчин это явление происходит в неспокойной и даже разрушительной форме. Кризис среднего возраста у сильного пола характеризуется осознанием того, что молодость уже позади, внешность и физическая форма, как кажется человеку, уже не такие привлекательные, как несколько лет назад, начинают мучить философские вопросы из разряда: а кто я, и чего добился в этой жизни? В такие минуты важно сделать жизнь мужчины яркой и красочной, даря ему положительные и незабываемые эмоции. Такая психологическая терапия спасет от необдуманных, и порою детских поступков, взрослого человека. Самое главное поддерживать мужчину во всех его начинаниях, пусть где-то они будут даже нелепы.