Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» покажут 21 декабря в кинотеатре «Орион» Бердска

Показ фильма состоится 21 декабря

21 декабря в 11-45 в кинотеатре «Орион» состоится показ фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты.»

«Лев Я́шин. Врата́рь мое́й мечты́» — российский художественный фильм режиссёра Василия Чигинского о жизни прославленного советского футбольного вратаря Льва Яшина. Главные роли сыграли Александр Фокин и Юлия Хлынина.

Сюжет:



27 мая 1971 года. Москва в ожидании прощального матча футбольного вратаря Льва Яшина. Впервые в истории советского футболиста будут чествовать все звёзды мирового футбола.В преддверии этого события Лев Яшин вспоминает людей и матчи, с которыми была связана его карьера — и нелепый гол, пропущенный в первом же матче за основной состав «Динамо», после которого он «сел на скамейку» на 2 года; и упорные тренировки, вернувшие его в основную команду; и выступление за сборную СССР на Чемпионате Европы-1960; и неудачу на чемпионате мира-1962 в Чили, которая могла поставить точку в его карьере; и игру за сборную мира 23 октября 1963 года в Лондоне в матче, посвящённом 100-летию английского футбола.

Для всех спортсменов и любителей спорта вход БЕСПЛАТНЫЙ

Источник: berdsk.nso.ru