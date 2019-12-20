Раскритиковала включение фильма «Дылды» в претенденты на «Оскар» депутат Госдумы

Елена Драпеко выразила сожаление по поводу того, что картина Кантемира Балагова вошла в список претендентов на номинацию «Лучший иностранный художественный фильм» премии «Оскар».

Кадр из фильма «Дылда». Архивное фото

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») выразила сожаление по поводу того, что картина «Дылда» Кантемира Балагова вошла в список претендентов на номинацию «Лучший иностранный художественный фильм» премии «Оскар».

Ранее на сайте «Оскара» объявили картины, попавшие в короткий список из 10 претендентов на номинацию награды. В категорию «Лучший иностранный художественный фильм» включили картину «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова. Короткометражка российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» включена в шорт-лист в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

«Мне очень жаль, мне фильм не понравился. Но у премии «Оскар» свои пристрастия, как и у других фестивалей. Очень многие фильмы, которые побеждают на фестивалях, мне, например, не нравятся, но что делать — у каждой картины свой ареал зрителей… искусство — дело вкуса», — сказала Драпеко журналистам.

В список претендентов на номинацию «Оскара» также вошли обладатель Золотой пальмовой ветви — фильм «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Боль и слава» живого классика Педро Альмодовара, «Раскрашенная птица» Вацлава Мархоула и другие картины.

Согласно графику киноакадемии США, список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.

Источник: РИА Новости