20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Раскритиковала включение фильма «Дылды» в претенденты на «Оскар» депутат Госдумы

08:30 20.12.2019 Фото: © предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova для ria.ru
3 1

Елена Драпеко выразила сожаление по поводу того, что картина Кантемира Балагова вошла в список претендентов на номинацию «Лучший иностранный художественный фильм» премии «Оскар».

Раскритиковала включение фильма Дылды в претенденты на Оскар депутат Госдумы
Кадр из фильма «Дылда». Архивное фото

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») выразила сожаление по поводу того, что картина «Дылда» Кантемира Балагова вошла в список претендентов на номинацию «Лучший иностранный художественный фильм» премии «Оскар».

Ранее на сайте «Оскара» объявили картины, попавшие в короткий список из 10 претендентов на номинацию награды. В категорию «Лучший иностранный художественный фильм» включили картину «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова. Короткометражка российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» включена в шорт-лист в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

«Мне очень жаль, мне фильм не понравился. Но у премии «Оскар» свои пристрастия, как и у других фестивалей. Очень многие фильмы, которые побеждают на фестивалях, мне, например, не нравятся, но что делать — у каждой картины свой ареал зрителей… искусство — дело вкуса», — сказала Драпеко журналистам.

В список претендентов на номинацию «Оскара» также вошли обладатель Золотой пальмовой ветви — фильм «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Боль и слава» живого классика Педро Альмодовара, «Раскрашенная птица» Вацлава Мархоула и другие картины.
Согласно графику киноакадемии США, список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смотрели фильм?

Аноним, 20 декабря 2019 09:34
"ЛЮБОВЬ-Марковь","Полицейский с рублевки",ну и "Дылды"Шедевральные киноленты,отражающие великий дух современности,продолжающие славные традиции отечественного кинематографа!!!Да вы хоть тысячу новодельных "экипажей"и "иронний судьбы"снимите все отправится в отвал...Юмор-это оч.хорошо(как у Гафта в "Гараж",Мягкова в "Служебном романе"),а ржать без повода(от идиотски выпученных глазок)это,вспомните школу,"Признак дурачины"!!!
Аноним, 20 декабря 2019 09:39
Раскритиковала включение фильма «Дылды».. здесь не нужен родительный падеж, а если вы про «дылды», то это сериал по тнт он на Оскар не номинировался
Поросёнок Пётр, 20 декабря 2019 10:35
Паразитам дадут Оскара, что-то нахваливают сей фильм, а вообще, название оного, отлично подошло бы для фильма о Государственной Думе

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНовый пешеходный светофор у школы №1 поставили в Бердске
10:30 20-12-2019
Новый пешеходный светофор у школы №1 поставили в Бердске
Что искали россияне: составлен рейтинг поисковых запросов за 2019 год
10:10 20-12-2019
Что искали россияне: составлен рейтинг поисковых запросов за 2019 год
Безопасность в сети: названы самые худшие в мире пароли
10:03 20-12-2019
Безопасность в сети: названы самые худшие в мире пароли
Запустили две электрички с туалетом и мягкими креслами в Новосибирской области
10:00 20-12-2019
Запустили две электрички с туалетом и мягкими креслами в Новосибирской области
Современные стенки для гостиной в Доме Мебели "Север"
09:50 20-12-2019
Современные стенки для гостиной в Доме Мебели
БердскГде купить елку в Бердске
09:45 20-12-2019
Где купить елку в Бердске
Страной года по версии The Economist стал Узбекистан
09:30 20-12-2019
Страной года по версии The Economist стал Узбекистан
Ответы Путина с большой пресс-конференции на вопросы россиян 1
09:30 20-12-2019
Ответы Путина с большой пресс-конференции на вопросы россиян
Забирать незаконное богатство чиновников попросила выездная миссия FATF в России
09:15 20-12-2019
Забирать незаконное богатство чиновников попросила выездная миссия FATF в России
БердскФильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты" покажут 21 декабря в кинотеатре "Орион" Бердска
09:00 20-12-2019
Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты