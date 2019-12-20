Раскритиковала включение фильма «Дылды» в претенденты на «Оскар» депутат Госдумы

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») выразила сожаление по поводу того, что картина «Дылда» Кантемира Балагова вошла в список претендентов на номинацию «Лучший иностранный художественный фильм» премии «Оскар».
Ранее на сайте «Оскара» объявили картины, попавшие в короткий список из 10 претендентов на номинацию награды. В категорию «Лучший иностранный художественный фильм» включили картину «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова. Короткометражка российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» включена в шорт-лист в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».
«Мне очень жаль, мне фильм не понравился. Но у премии «Оскар» свои пристрастия, как и у других фестивалей. Очень многие фильмы, которые побеждают на фестивалях, мне, например, не нравятся, но что делать — у каждой картины свой ареал зрителей… искусство — дело вкуса», — сказала Драпеко журналистам.
В список претендентов на номинацию «Оскара» также вошли обладатель Золотой пальмовой ветви — фильм «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Боль и слава» живого классика Педро Альмодовара, «Раскрашенная птица» Вацлава Мархоула и другие картины.
Согласно графику киноакадемии США, список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.
Источник: РИА Новости