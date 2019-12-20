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Нашёл себя на Pornhub накаченный актер фильма Marvel

08:45 20.12.2019, © Instagram/kumailn
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Трансформацию пакистано-американского актёра оценили не только фанаты, но и коллеги. Эффектной мускулатурой восхитился сам Дуэйн Скала Джонсон. Прогресс артиста оказался весьма впечатляющим.

Нашёл себя на Pornhub накаченный актер фильма Marvel
41-летний номинант на премию «Оскар» Кумэйл Нанджиани целый год готовился к роли в ленте «Вечные» студии Marvel

41-летний номинант на премию «Оскар» Кумэйл Нанджиани целый год готовился к роли в ленте «Вечные» студии Marvel. Но результаты впечатлили не только поклонников.
Недавно артист поделился у себя в инстаграме постом, полным гордости. Кумэйл в течение года занимался с тренерами под присмотром диетологов и стал настоящим качком. Он решил, что пора показать, чего добился, и выложил снимки, где позирует с голым торсом, пишет Heroichollywood.

«Никогда не думал, что стану одним из тех, кто выкладывает томные фото без рубашки. Но я слишком много работал, поэтому эти снимки здесь».

Трансформацию пакистано-американского актёра оценили не только фанаты, но и коллеги. Эффектной мускулатурой восхитился сам Дуэйн Скала Джонсон. Однако прогресс артиста оказался настолько впечатляющим, что через пару дней он обнаружил, что его фото попало на Pornhub. Снимок украсил собой целую категорию на сайте.
«Это не фотошоп. Pornhub поставил на обложку раздела «Мускулистые мужчины»… меня» Кумэйл Нанджиани

Кумэйл Нанджиани — комик, актёр и сценарист, известный в том числе ролью в сериале «Силиконовая долина». В 2020 году должен выйти фильм «Вечные», где артист выступит в роли Кинго — представителя бессмертной расы суперлюдей.

Нашёл себя на Pornhub накаченный актер фильма Marvel

Источник: Life

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