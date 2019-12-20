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Страной года по версии The Economist стал Узбекистан

09:30 20.12.2019 Фото: pixabay.com
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Среди претендентов также были Новая Зеландия, Северная Македония и Судан. Узбекистан удостоился этого звания за счет реформ, проведенных президентом Мирзиёевым.

Страной года по версии The Economist стал Узбекистан
Узбекистан стал страной года по версии The Economist

Узбекистан стал страной года по версии британского журнала The Economist. По мнению редакции, в 2019 году положение дел в этой стране стало «заметно менее деспотичным». Позитивные изменения начались еще в 2018 году, когда президент Шавкат Мирзиёев инициировал реформы, «которые ускорились за последний год».

«Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью», — говорится в материале. Авторы отмечают, что режим прежнего президента, Ислама Каримова, заставлял мужчин, женщин и детей трудиться на плантациях, из-за чего страна была наполнена диссидентами, с которыми велась активная борьба.
После смерти Каримова в 2016 году к власти пришел Мирзиёев, однако, как утверждает издание, в Узбекистане поначалу мало что изменилось. К активным действиям новый президент перешел в 2018-м. Его правительство в значительной степени прекратило принудительный труд, разрешило работать иностранным журналистам, открыло больше пограничных переходов, приняло решение закрыть одну из самых суровых тюрем — «Жаслык». «Иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику», — отмечает журнал.

По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году «ни одна другая страна не продвинулась так далеко».

В этом году редакция издания рассматривала несколько кандидатов на звание страны годы. Помимо Узбекистана в список попали Новая Зеландия, Северная Македония и Судан.

Новая Зеландия была отмечена журналом за действия правительства после нападений на мечети в городе Крайстчерч, Северная Македония — за уступки Греции и смену своего названия, а Судан — за свержение диктатуры Омара аль-Башира.

В прошлом году The Economist выбирал между Арменией, Малайзией и Эфиопией. В итоге звание страны года получила Армения, которая, по мнению журнала, показала, что «имеет шансы на демократию и обновление».

Источник: РБК

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