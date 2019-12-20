Пугавшую голым задом соседей пьяную старуху не накажет по уголовной статье полиция Искитима

Ветеран военной службой не может совладать с буйными соседями и боится сорваться и наказать их сам. Они пьют сутки напролет, дебоширят, выламывают двери и показывает голые чресла. Притом, что у аморальных жильцов двое маленьких детей.

Буйные соседи не дают спокойно жить обитателям микрорайона Южного в Искитиме.

Отказала в возбуждении уголовного дела за угрозы буйных соседей Анатолию Шелесту полиция Искитима. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник отдела информации главного управления МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин 18 декабря. Но при этом продолжается проверка по факту нарушения тишины и покоя 16 декабря, как и по факту ненадлежащего содержания собак (заявление подано 9 декабря). Всего Анатолий написал 4 обращения к правоохранителями. Он не может совладать с жильцами соседних квартир. К тому же он ветеран военной службы, офицер запаса и боится в один момент просто сорваться и наказать соседей сам. Напомним, пугала голым задом пьяная старуха соседей в 5-этажке Искитима 9 декабря. Буйные соседи не дают спокойно жить обитателям микрорайона Южного в Искитиме.

— То, что они орут до 11 часов вечера, я это вообще не беру во внимание. Но потом я просыпаюсь каждые 15 минут, а они все орут — до утра. Иногда были слышны детские крики. Оказывается там живут два ребенка! Последней каплей стала ночь на 22 ноября, когда мы с супругой не сомкнули глаз. Там была просто бойня! — рассказал Анатолий.

По словам Анатолия, он купил квартиру в Южном в январе 2019 года. Въехал в марте, так как делал ремонт. Сначала его доставали соседи сверху — арендаторы жилья: в квартире на постоянный бедлам, пьянки, выломали дверь в подвале. Все лето — с апреля по октябрь — они с женой прожили на даче. По приезде в квартиру снова началась тяжелая бессонная жизнь.

Он неоднократно обращался в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, административную инспекцию. Новосел выяснил, что эти квартиры хорошо известны полицейским — они до него сюда приезжали неоднократно. Но никто из других соседей подписываться вместе с ним под заявлением в полицию не хочет.

Между тем стражи порядка заявляют, что 62-летняя «дама» из квартиры этажом выше имеет справку от психиатра, поэтому утихомирить ее никак невозможно. Супруги Шелест же уверены, что соседи просто безбожно пьют, не считаясь с окружающими, нарушают по меньшей мере закон о тишине.

Анатолий Шелест опасается, что в очередной дебош у него не выдержат нервы и может случиться непоправимое. Жена Анатолия узнала, что «психбольная» не стоит на учете у психиатра. Ее собираются «прописать» у нарколога как алкоголичку. Но больше всего Шелестам жаль детей, живущих в невыносимых условиях. При этом полиция не предоставила информацию «Курьер. Среда. Бердск» стоят ли дети на учете, ссылаясь на закон о защите «персональных данных». Но Щекотин отметил, что в ноябре на буйных соседей завели административное дело. Материал направлен в Администрацию Искитима.

Видео предоставлены Анатолием Шелестом.