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Теперь не нужно ходить к нотариусу: Принят закон о цифровом нотариате

00:09 20.12.2019 Фото: pxhere.com
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Это сэкономит людям и время, и средства, — прокомментировал нововведение журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, — заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал Госуслуг и приложить к нему все необходимые документы также в электронном виде.

Теперь не нужно ходить к нотариусу: Принят закон о цифровом нотариате


Нотариальная служба станет более удобной и доступной для граждан

Гражданам больше не придется сидеть в очередях к нотариусам — немалая доля таких услуг уходит в интернет. Закон правительства о цифровом нотариате Госдума приняла в окончательном чтении.

Нововведения призваны существенно упростить получение таких услуг и убрать очереди к нотариусам. Другое следствие, которое ожидают в Госдуме и кабмине, — это усиление защиты прав граждан.

Нотариальная служба станет более удобной и доступной для граждан, заявил замминистра юстиции Денис Новак. По его словам, многие из услуг смогут оказываться в электронной форме. В «цифру», в частности, уходит свидетельствование верности перевода документа на другой язык, принятие в депозит безналичных денежных средств, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и другие нотариальные действия. Передача документов физическим и юридическим лицам также будет происходить в электронной форме.

«Это сэкономит людям и время, и средства, — прокомментировал нововведение журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, — заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал Госуслуг и приложить к нему все необходимые документы также в электронном виде».

Кроме того, новый закон призван облегчить идентификацию клиентов. Вследствие его принятия «опознать» человека можно будет с помощью уже действующей в России единой биометрической системы. Это пригодится на случай, если у клиента по какой-либо причине отсутствует паспорт или нотариус сомневается в соответствии личности гражданина предъявленному им документу, добавил Володин.

Как уточнил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, еще одна новелла — возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны. Достоверность волеизъявлений в таком случае будет гарантирована каждым их них.

Источник: РГ

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