Милиум или просянка: Как избавится от сального дефекта на коже?

Нецелесообразно даже пытаться выдавить милиумы на лице и теле, поскольку это может привести к инфицированию места их расположения, несущее за собой риск развития инфекции.

Милиум или просянка ― это белое формирование, образующееся на поверхности кожи и являющее собой подкожную кисту небольших размеров

Очищающие лосьоны, скрабы, маски и другие косметические средства призваны избавлять кожный покров от различных недостатков (угрей, прыщей). Но случается так, что именно косметика становится основной причиной новых проблем: злоупотребление даже нейтральными уходовыми средствами способно повредить кожу и вызвать развитие просянки.

Что такое просянка Милиум или просянка ― это белое формирование, образующееся на поверхности кожи и являющее собой подкожную кисту небольших размеров (2-3 миллиметра). Они обычно развиваются вследствие закупоривания протоков сальных желез, в результате скопления кожного сала каналы расширяются, и в них собирается большое количество секрета. Механизм образования белых угрей имеет сходство с комедонами, но существенное различие в том, что у этого скопления нет возможности выхода на поверхность, поэтому, когда кожа растягивается, через тонкий верхний слой содержимое начинает просвечиваться. Обычно появление такого дефекта не сопровождается болевыми ощущениями или зудом, но они доставляют огромный эстетический дискомфорт, поэтому удалить просянки на лице пытаются как можно скорее.

Выдавливать милиумы категорически противопоказано! Более того, это даже невозможно, так как они не имеют возможности выхода на поверхность. Поэтому выполнить удаление самостоятельно без травмирования кожи не получится. Милиумы часто возникают на лице (в области носа) у маленьких детей, у взрослого человека белые угри могут появиться везде, где сосредоточены сальные железы. В большинстве случаев просянки исчезают сами по себе в течение нескольких недель, поэтому обращение к врачу необходимо только тогда, когда кисты не исчезают в течение нескольких месяцев.

На первый взгляд, просянки кажутся довольно безобидным явлением, но вторичная степень заболевания является серьезной проблемой, требующей надлежащего лечения, которое врач-дерматолог или косметолог должен проводить с использованием специальных медицинских инструментов в условиях строгой стерильности.

Причины появления

Современная медицина пока не может дать точного обоснования формированию просянок, но выделяет множество факторов, способствующих их развитию: дисбаланс половых гормонов; неправильное питание; беременность; заболевания пищеварительной системы; нарушения в работе поджелудочной и щитовидной желез; повышенная жирность кожного покрова; чрезмерное воздействие на кожу ультрафиолета; ожоги; застой кожного сала; применение некачественных косметических средств; злоупотребление пилингом; отсутствие должного ухода за чистотой кожи.

Диагностика

Обычно для постановки адекватного диагноза не нужно проводить инструментальные исследования, достаточно внешнего осмотра. Характерный вид и типичные области локализации (на лбу, вокруг глаз, в области век и носогубного треугольника) белых угрей позволяют обойтись без лабораторных анализов. А вот для определения фактора, провоцирующего развитие просянок необходимо собрать полный анамнез заболеваний и жизни пациента. При сборе анамнеза врач в первую очередь обращает внимание на наличие травм, заболеваний эндокринной и пищеварительной систем, кожного покрова, образ и условия жизни. Кожа, поврежденная травматическим воздействием (при ожоге), наиболее предрасположена к формированию таких дефектов, также особое внимание отводится такому заболеванию (в анамнезе), как себорея.

Лечение

Просянки первичного вида можно лечить и в домашних условиях, тогда, как вторичный тип требует специального медицинского вмешательства. Стоит отметить, что нецелесообразно даже пытаться выдавить милиумы на лице и теле, поскольку это может привести к инфицированию места их расположения, несущее за собой риск развития инфекции.

Косметологические методы

Проводить лечение просянок можно не только у врача-дерматолога, но и у косметолога, для этого используют следующие методы:

Кюретаж ― это способ удаления милиумов, который представляет собой выскабливание содержимого вскрытого угря с использованием небольшой острой ложки. На сегодняшний день, данный метод потерял былую популярность, поскольку после проведения процедуры на коже остаются внушительные рубцы, не заживающие в течение длительного периода.

Лазер. Чистку лица от просянок проводят с помощью лазерного влияния, при этом прыщ прижигают мощным потоком лучей. Данный метод абсолютно безболезненный и имеет высокую эффективность в связи с тем, что значительно сокращает риск рецидивов.

Электрокоагуляция. Характерной чертой этой процедуры является прижигание белых угрей высокочастотным переменным током. После проведения процедуры в месте воздействия обычно формируется корочка, которая спустя 1-2 дня отпадает. Р

адиоволновая терапия. Удаление милиумов при помощи радиоволн считается идеальным методом, поскольку он является точным и бесконтактным. После проведения данной терапии рубцы не появляются, а антисептические средства используются в минимальном количестве.

Мягкие пилинги с использованием разных фруктовых кислот.

Народные методы

Лечить просянки первичного типа можно в домашних условиях с использованием различных средств народной медицины. Эффективно помогают избавиться от белых угрей следующие рецепты.

Огуречно-творожная маска Натереть свежий огурец, из полученной массы при помощи марли выдавить сок, смешать его с творогом (низкой жирности) в расчете 1:1. Приготовленную смесь наносить на заранее очищенную кожу, время проведения процедуры не должно превышать 15 минут, после чего смыть маску теплой водой.

Картофельная маска Отварить картофель (1 штуку) вместе с кожурой, в горячем виде при помощи вилки тщательно ее размять. Смешать полученную массу со сметаной и медом (по 1 столовой ложке) и растереть до однородного состояния. На предварительно очищенное лицо нанести смесь и оставить на 10-15 минут, по окончании времени смыть маску теплой водой.

Рисовая маска Залить 300 миллилитрами кипятка 3 столовые ложки риса, оставить настаиваться на 12 часов. По истечении времени образовавшуюся кашицу растереть до получения однородного состояния. Нанести маску на лицо и выдержать не менее 15 минут, затем смыть остатки водой комнатной температуры. Проводить процедуру рекомендуется 2 раза в неделю.

Банановая маска При помощи блендера измельчить спелый банан, добавить в полученную массу 1 чайную ложку горчичного или оливкового масла и жирного питательного крема. Использовать маску от просянок, выдерживая полученную смесь на лице около 20-25 минут, после смыть все теплой водой.

Глиняная маска Смешать 2 столовые ложки сухого порошка голубой или белой глины и 1 столовую ложку спиртовой настойки календулы. Маску нанести на пораженные участки кожи не более, чем на 10 минут. После смыть смесь теплой водой.

Калиновая маска Из ягод калины отжать сок, смочить в нем бактерицидную салфетку и приложить к проблемным местам. Спустя 15 минут убрать салфетку и умыться водой комнатной температуры. к оглавлению ^ Дрожжевая маска Смешать 30 грамм дрожжей, 20 грамм меда и 15 грамм перекиси водорода, тщательно перемешать. Нанести полученную смесь на просянки и оставить на 20-30 минут, после чего смыть маску водой.

Белковая маска Взять 1 свежее куриное яйцо, отделить от белка желток, затем белок взбить с 1 столовой ложкой сахара. Приготовленную смесь разделить на 2 части, сначала нанести на лицо одну половину и дождаться пока маска полностью высохнет. После этого нанести вторую часть смеси поверх первой. Спустя 15-20 минут смыть все прохладной водой и смазать кожу питательным кремом.

Настой ромашки и календулы В 200 миллилитрах кипятка заварить по 1 столовой ложке цветков ромашки и календулы. В процеженном и охлажденном настое смочить ватные тампоны и наложить их на пораженные участки кожного покрова. Выдерживать данный компресс нужно не менее 15 минут, периодически смачивая тампоны настоем, процедуру следует проводить 2 раза в сутки. к оглавлению ^ Лосьон из чистеца Насыпать в стеклянную емкость 4 столовые ложки измельченных стеблей чистеца, залить содержимое водкой в количестве 500 миллилитров и оставить настаиваться на 21 день. Процеженную настойку разлить в бутылочки из темного стекла. Применять средство следует вместо лосьона, протирая им кожу лица 2 раза в сутки.

Цитрусово-спиртовой лосьон Смешать в емкости 50 миллилитров грейпфрутового сока, 25 миллилитров водки и 20 миллилитров лимонного сока. Полученную смесь оставить на 2-3 дня в холодильнике, после чего приготовленным лосьоном можно протирать пораженную кожу 2 раза в сутки (утром и вечером).

Молочно-огуречный компресс Взять свежий огурец, удалить с него кожицу и семена, на мелкой терке натереть и добавить к нему равное количество молока. В полученном растворе тщательно пропитать марлю, приложить ее к проблемным участкам кожного покрова и выдержать 30 минут. По истечении времени снять марлю и смыть остатки компресса водой.

Удаление Надежный способ избавить кожный покров от патологии — механическое удаление. Но выполняться оно должно только дерматологом или косметологом. Суть метода заключается в предварительной дезинфекции кожи, затем специалист стерильной иглой и под конкретным углом прокалывает верхний слой и удаляет тело белого угря. Данная манипуляция сопровождается болезненными и неприятными ощущениями, кроме того, после проведения процедуры кожа требует особого ухода, поскольку только это гарантирует быстрое заживление образовавшихся ранок. к

Профилактика Чтобы обезопасить кожу от развития милиумов достаточно следовать простым мерам профилактики. Вести правильный образ жизни, благодаря чему иммунная система укрепляется, а патогенная микрофлора не в состоянии распространяться и размножаться. Скорректировать ежедневный рацион, чтобы в нем преобладали овощи и фрукты, они насыщают организм микроэлементами и витаминами, за счет чего ускоряется процесс пищеварения и усиливается перистальтика, а токсины из организма выводятся быстрее.

Ежедневные процедуры очищения кожи (2 раза в сутки) поддерживают ее в должном состоянии, при этом рекомендуется использовать подходящее типу кожи средство (крем, гель, пенку). Отшелушивание с применением скрабов рекомендуется проводить не чаще 2 раз в неделю, а для кожи сухого типа не больше 1 раза. Данная процедура способствует активизации процесса регенерации кожного покрова. Увлажнить кожу и закрыть очищенные поры поможет использование домашних или косметических тоников. При использовании декоративной косметики отдавать предпочтение проверенным гипоаллергенным средствам.

Периодически проводить распаривания кожи лица при помощи паровых ванночек, лучше всего использовать отвары календулы, ромашки, шалфея и валерианы. Профилактическим действием от возникновения просянок на лице и коже обладает особая категория средств по уходу, их не стоит считать чисто косметическими, но и лекарственными они не являются. Это различные мази, лосьоны, крема и гели, которые в составе имеют лечебные компоненты в небольших количествах. К выбору ежедневного крема рекомендуется подойти крайне ответственно. Идеальное средство не вызывает раздражения, не оставляет жирного блеска и не создает на поверхности кожи непроницаемой пленки.

Источник: Женская жизнь