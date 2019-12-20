Один сотрудник ФСБ погиб, пять человек пострадали в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке в Москве

Инцидент у здания ФСБ РФ на Лубянке произошел во время концерта в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.

Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления

Стрельба произошла у дома номер 12 на улице Большая Лубянка в центре Москвы вечером в четверг, 19 декабря.

В результате двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения, один из них впоследствии погиб. Такую информацию дает сама ФСБ. В Минздраве уточняют, что медицинскую помощь получают пять человек. О пятерых пострадавших позднее сообщили и в СК РФ, отметив, что среди них только одно гражданское лицо. О тяжести состояния раненых неизвестно.

По уточненным данным ФСБ, стрелок действовал в одиночку и в здание спецслужбы не проникал. Таким образом ведомство опровергло сообщения о том, что нападавших было трое. Стрелок нейтрализован, его личность устанавливается.

Из-за стрельбы было перекрыто движение в районе Большой Лубянки. Также по требованию правоохранительных органов был ограничен вход и выход на станцию метро Лубянка. Проезд для автотранспорта на Лубянскую площадь был закрыт со всех сторон, прохожих эвакуировали. Проход и проезд к новому зданию ФСБ перекрыли автобусом. Для проведения оперативных мероприятий на месте стрельбы были задействованы специальные подразделения Росгвардии.

Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.

Инцидент у здания ФСБ РФ на Лубянке произошел во время концерта в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России, на котором присутствовал президент России Владимир Путин. Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путину доложили о произошедшем.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров связал стрельбу у здания ФСБ на Лубянке с тем, что 20 декабря в России отмечают День работника органов безопасности. По его мнению, целью атаки было «испортить праздник и чекистам, и всем в стране», а также «посеять панику перед праздником».

Официальных сведений о причинах нападения нет.

Источник: Интерфакс