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Ответы Путина с большой пресс-конференции на вопросы россиян

09:30 20.12.2019 Фото: kremlin.ru
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Ежегодная пресс-конференция главы государства транслировалась в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Поросёнок Пётр, 20 декабря 2019 10:30
Пламенная народная поддержка всенародноизбранного
Зрители YouTube активно ставят дизлайки пресс-конференции Владимира Путина.
В комментариях к трансляции, выражается пламенная поддержка и одобрение
На данный момент расклад такой, "Россия 24" 15 000 лайков и 51 000 дизлайков.
Первый канал комментарии и лайки вообще отключил, от греха подальше.
Народная любовь, дело такое

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