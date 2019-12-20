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Где купить елку в Бердске

09:45 20.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Новогоднюю красавицу можно приобрести по 17 адресам.

Где купить елку в Бердске
Новогодние красавица ждут своих хозяев

В соответствии с Федеральным законом №381- ФЗ елочные базары в Бердске открыты по следующим адресам:

в районе дома № 90 по ул. Ленина (площадь Горького)
в районе дома № 69а по ул. Островского (площадь Горького)

в районе дома № 40 по ул. Пирогова (ДЦ «Октябрь»)
ул. Ленина,31/1, в районе магазина «ГУМ»
ул. Ленина, 6/1, в районе магазина «Астор»
ул. Ленина, 12/1, в районе переезда
ул. Первомайская, 9, в районе рынка
ул. Первомайская, 12, в районе магазина «Сантимо»
ул. Первомайская, 121, в районе магазина «Орбита»
ул. Красная Сибирь, 115, в районе магазина «Гермес»
ул. Красная Сибирь, 120 а, в районе магазина «Мария Ра»
ул. Красная Сибирь, 130, в районе магазина «Продсиб»
ул. Лунная,11 Б, в районе магазина «Монетка»
ул. Черемушная, 4/1, в районе супермаркета «Пятерочка»
ул. Советская, в районе дома № 85
ул. Кольцова, 2 Бердский лесхоз
ул. Барнаульская, 19 ТЦ «Колорлон»

Источник: Администрация Бердска

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