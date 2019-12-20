Где купить елку в Бердске

Новогодние красавица ждут своих хозяев

В соответствии с Федеральным законом №381- ФЗ елочные базары в Бердске открыты по следующим адресам:

в районе дома № 90 по ул. Ленина (площадь Горького)

в районе дома № 69а по ул. Островского (площадь Горького)



в районе дома № 40 по ул. Пирогова (ДЦ «Октябрь»)ул. Ленина,31/1, в районе магазина «ГУМ»ул. Ленина, 6/1, в районе магазина «Астор»ул. Ленина, 12/1, в районе переездаул. Первомайская, 9, в районе рынкаул. Первомайская, 12, в районе магазина «Сантимо»ул. Первомайская, 121, в районе магазина «Орбита»ул. Красная Сибирь, 115, в районе магазина «Гермес»ул. Красная Сибирь, 120 а, в районе магазина «Мария Ра»ул. Красная Сибирь, 130, в районе магазина «Продсиб»ул. Лунная,11 Б, в районе магазина «Монетка»ул. Черемушная, 4/1, в районе супермаркета «Пятерочка»ул. Советская, в районе дома № 85ул. Кольцова, 2 Бердский лесхозул. Барнаульская, 19 ТЦ «Колорлон»

Источник: Администрация Бердска