За арест Голунова возбудили уголовные дела в отношении 5 экс-полицейских в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту задержания Голунова

Защите журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова подтвердили факт возбуждения уголовного дела после его задержания.

«Следователь сейчас подтвердил, что по факту задержания журналиста Ивана Голунова возбуждено уголовное дело», — сказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

В четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. «Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов Министерства внутренних дел РФ, против них, против всех, возбуждены уголовные дела», — сказал он. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком дела Голунова, Путин ответил: «Информации по заказчику пока нет».

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, он был освобожден. По итогам служебной проверки, проведенной после возбуждения уголовного дела в отношении Голунова, были уволены со службы начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, а также четверо сотрудников УВД по ЗАО.

Источник: ТАСС