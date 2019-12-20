Безопасность в сети: названы самые худшие в мире пароли

Именно эти комбинации цифр и букв используются наиболее часто и оставляют учетную запись без защиты.

в рейтинге худших паролей по версии NordPass лидирует пароль «123456»

Компания Splashdata вслед за коллегами из NordPass выпустила свою версию списка худших в мире паролей по итогам 2019 года. Именно эти комбинации цифр и букв используются наиболее часто и оставляют учетную запись без защиты.

На первом месте, как и годом ранее, расположилась комбинация «123456» — это говорит о том, что большинство людей не готовы придумывать сложный пароль для защиты страницы в соцсети или ящика электронной почты.

В пятерку лидеров, если их можно так назвать, вошли сочетания «123456789», «qwerty», «password» и «1234567». Новички рейтинга — «1q2w3e4r», «123qwe» и «qwertyuiop». Отмечается, что из списка пропал пароль «donald», появившийся там в 2018 году, а «password» впервые выбыл из лидирующей тройки.

Стоит заметить, что в рейтинге худших паролей по версии NordPass лидирует пароль «123456».

Источник: РГ