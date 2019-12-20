20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Безопасность в сети: названы самые худшие в мире пароли

10:03 20.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Именно эти комбинации цифр и букв используются наиболее часто и оставляют учетную запись без защиты.

Безопасность в сети: названы самые худшие в мире пароли
в рейтинге худших паролей по версии NordPass лидирует пароль «123456»

Компания Splashdata вслед за коллегами из NordPass выпустила свою версию списка худших в мире паролей по итогам 2019 года. Именно эти комбинации цифр и букв используются наиболее часто и оставляют учетную запись без защиты.

На первом месте, как и годом ранее, расположилась комбинация «123456» — это говорит о том, что большинство людей не готовы придумывать сложный пароль для защиты страницы в соцсети или ящика электронной почты.

В пятерку лидеров, если их можно так назвать, вошли сочетания «123456789», «qwerty», «password» и «1234567». Новички рейтинга — «1q2w3e4r», «123qwe» и «qwertyuiop». Отмечается, что из списка пропал пароль «donald», появившийся там в 2018 году, а «password» впервые выбыл из лидирующей тройки.

Стоит заметить, что в рейтинге худших паролей по версии NordPass лидирует пароль «123456».

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы обычно придумываете сложный пароль?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНовый пешеходный светофор у школы №1 поставили в Бердске
10:30 20-12-2019
Новый пешеходный светофор у школы №1 поставили в Бердске
БердскПугавшую голым задом соседей пьяную старуху не накажет по уголовной статье полиция Искитима
10:15 20-12-2019
Пугавшую голым задом соседей пьяную старуху не накажет по уголовной статье полиция Искитима
Что искали россияне: составлен рейтинг поисковых запросов за 2019 год
10:10 20-12-2019
Что искали россияне: составлен рейтинг поисковых запросов за 2019 год
Безопасность в сети: названы самые худшие в мире пароли
10:03 20-12-2019
Безопасность в сети: названы самые худшие в мире пароли
Запустили две электрички с туалетом и мягкими креслами в Новосибирской области
10:00 20-12-2019
Запустили две электрички с туалетом и мягкими креслами в Новосибирской области
Современные стенки для гостиной в Доме Мебели "Север"
09:50 20-12-2019
Современные стенки для гостиной в Доме Мебели
БердскГде купить елку в Бердске
09:45 20-12-2019
Где купить елку в Бердске
Страной года по версии The Economist стал Узбекистан
09:30 20-12-2019
Страной года по версии The Economist стал Узбекистан
Ответы Путина с большой пресс-конференции на вопросы россиян 1
09:30 20-12-2019
Ответы Путина с большой пресс-конференции на вопросы россиян
Забирать незаконное богатство чиновников попросила выездная миссия FATF в России
09:15 20-12-2019
Забирать незаконное богатство чиновников попросила выездная миссия FATF в России