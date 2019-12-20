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Что искали россияне: составлен рейтинг поисковых запросов за 2019 год

10:10 20.12.2019 Фото: pxhere.com
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Чаще всего обсуждали украинские выборы, пожар в соборе Парижской Богоматери, произошедший в апреле 2019 года, и акции в Москве.

Что искали россияне: составлен рейтинг поисковых запросов за 2019 год
В топ-лист фильмов 2019 года вошла одна отечественная картина — «Т-34»

Компания «Яндекс» составила рейтинг тем, которые были в центре внимания россиян в 2019 году.

Уровень интереса к той или иной теме определялся по тому, как часто о ней «спрашивали» у Яндекса. При этом для выборки бралось не общее число связанных с той или иной темой запросов, а то, насколько это число выросло по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего обсуждали украинские выборы, пожар в соборе Парижской Богоматери, произошедший в апреле 2019 года, и акции в Москве.

В топ-5 личностей, интересовавших российского пользователя, вошли Владимир Зеленский, геймдизайнер Хидео Кодзима, экоактивистка Грета Тунберг, актер Хоакин Феникс и певица Билли Айлиш.

Среди спортивных событий лидируют бои в области смешанных единоборств: на первых трех местах расположились бой Нурмагомедова и Порье, Александра Емельяненко против Кокляева и Федора Емельяненко против Бейдера. Замыкают пятерку матчи — «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 19 августа и «Аякс» — «Ювентус» в Лиге чемпионов.

В топ-лист фильмов вошла одна отечественная картина — «Т-34», занявшая почетное первое место. Остальные места в пятерке лучших достались «Джокеру», картинам «Мстители: Финал», «Оно 2» и «Человек-паук: Вдали от дома».

Обратная ситуация в категории «Сериалы»: первые две строчки за проектами от HBO — «Игра престолов» и «Чернобыль». Зато почти все остальные позиции достались российским сериалам: «Жуки», «Султан моего сердца», «Ветреный», «Молодежка» и другим.

Список мультфильмов представлен проектами «Король Лев», «Как приручить дракона 3», «Тайная жизнь домашних животных 2», «Ванпанчмен», «Семейка Аддамс», «Рик и Морти».

Среди видеоигр наибольший интерес вызвали Metro Exodus, основанная на книгах Дмитрия Глуховского, и Apex Legends. В рейтинг также вошли PUBG Lite, Resident Evil 2, Lost Ark, Call of Duty: Modern Warfare, Borderlands 3 и другие игры.

Топ музыкальных треков целиком состоит из русскоязычных танцевальных композиций: RASA — «Пчеловод», Артур Пирожков — «Зацепила», Артур Пирожков — «Алкоголичка», Егор Крид — «Сердцеедка», Artik & Asti, Артём Качер — «Грустный дэнс».

Источник: РГ

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