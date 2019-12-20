Увеличивать реальные доходы россиян намерен Путин

Президент отметил, что уровень заработной планы за прошлый год немного подрос, и немного растут и реальные доходы, за третий квартал это наблюдается.

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан, и это очень плохо, это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать, но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП. Это совершенно очевидно. Вот к этому нам нужно стремиться. Потому что все другое, в том числе, скажем, раздача денег из резервных фондов — это ни к чему не приведет, они быстро закончатся. А если и конъюнктура на внешних, в том числе нефтяных, рынках изменится, то и источники иссякнут. Поэтому нам нужно фундаментальные вопросы решать развития экономики. На этой базе поднимать уровень заработной планы», — заявил Путин.

Президент отметил, что уровень заработной планы за прошлый год немного подрос, и немного растут и реальные доходы, за третий квартал это наблюдается.



«Нужно уделить этому больше внимания, у нас очень много вопросов, связанных с самой заработной платой, образованием, здравоохранением. О здравоохранении я только что говорил поподробнее, на мой взгляд, что там нужно сделать в качестве первых шагов. Будем над этим безусловно работать, над всем, что я сейчас сказал», — заявил Путин.

Источник: РИА Новости