Увеличивать реальные доходы россиян намерен Путин

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
«Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан, и это очень плохо, это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать, но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП. Это совершенно очевидно. Вот к этому нам нужно стремиться. Потому что все другое, в том числе, скажем, раздача денег из резервных фондов — это ни к чему не приведет, они быстро закончатся. А если и конъюнктура на внешних, в том числе нефтяных, рынках изменится, то и источники иссякнут. Поэтому нам нужно фундаментальные вопросы решать развития экономики. На этой базе поднимать уровень заработной планы», — заявил Путин.
Президент отметил, что уровень заработной планы за прошлый год немного подрос, и немного растут и реальные доходы, за третий квартал это наблюдается.
Источник: РИА Новости
ну да. его друзья