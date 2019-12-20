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Покрасят танк и деревья парка Победы к 9 Мая в Бердске

12:45 20.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Парк Победы ждет косметический ремонт. Предусмотрен ямочный ремонт площадей и тротуаров.

Покрасят танк и деревья парка Победы к 9 Мая в Бердске
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Приведут в порядок парк Победы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Бердске. Об этом на оргкомитете по подготовке к празднованию 9 Мая сообщила замначальника УЖКХ Мария Касса.

Пройдет организация мероприятий по горению чаши с огнем, установка дополнительных урн, устройство переносных пешеходных ограждений, оформление центральной аллеи в период с 1 по 8 мая, рассказала Мария Касса. Будут выполнены работы по косметическому ремонту элементов благоустройства парка: покраска урн, скамеек, танка, побелка поребриков, цветников, вазонов, постаментов. Косметический ремонт ждут элементы памятного знака, лестничные сходы. Парку Победы предстоит санитарная обработка и при необходимости планируется выполнение ямочного ремонта, асфальтобетонное покрытие площадей и тротуаров.

Вице-мэр по социальной политике Сергей Носов поинтересовался, успеют ли к 9 Мая закрыть «картами» дороги на ул. Ленина и Спортивной.

Для ремонта дорог заложены бюджетные средства, будут проведены аукционы, и до 8 мая будет проведен ямочный аварийный ремонт асфальтобетонного покрытия, в том числе частично пешеходных тротуаров, пояснил замдиректора ЦМУ.

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